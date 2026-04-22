Türk Telekom ve İSO ile 5G İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak önemli iş birliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in katılımıyla, İSO’nun Beyoğlu merkezinde iş birliği protokolü imzalandı. Bu iş birliği, Türk Telekom’un sağlam fiber altyapısı ve 5G vizyonuyla sanayinin dijital dönüşümüne destek olacakken, İSO da üyelerine bu devrimsel sürece uyum sağlamaları için rehberlik edecek. İSO üyelerine özel olarak sunulacak mobil iletişim paketleri, pilot uygulamalar ve demonstrasyon projeleri ile sanayinin dijital dönüşümünü destekleyecek projeler ve platformların geliştirilmesi amaçlanıyor.

İş birliğine dair imza töreninin ardından, Türk Telekom’un oluşturduğu ‘5G Deneyim Alanı’ ziyaret edilerek, 5G teknolojisinin endüstriyel dönüşümdeki yüksek hız, çoklu cihaz bağlantısı, veri taşıma kapasitesi ve düşük gecikme süresi gibi faydaları ele alındı.

Dijital dönüşüm sanayinin geleceği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5G artık lüks bir teknoloji değil, sanayimizin geleceğidir. Tam da bu nedenle, Türk Telekom ile İstanbul Sanayi Odası arasında imzaladığımız iş birliği protokolü büyük stratejik önem taşımaktadır. Bu protokol kapsamında Türk Telekom, güçlü teknoloji altyapısı, yenilikçi dijital çözümleri ve mühendislik birikimiyle İstanbul Sanayi Odası üyelerimizin dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Dijital dönüşüm için önemli bir adım

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 5G teknolojisiyle sanayide dijital dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Bugün Türk Telekom ile imzaladığımız protokol kapsamında duyurulan 5G teknolojisi, bizim için yalnızca bir iletişim hızı anlamına gelmiyor; bu aynı zamanda üretimden lojistiğe, enerjiden operasyonel verimliliğe kadar uzanan bir ekosistemin anahtarıdır. Sanayicilerimiz, bu iş birliği ile her alanda dijital sıçrama gerçekleştirecek” dedi.

5G’nin avantajları sanayi için hayata geçiriliyor

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçladıklarını belirterek, “İstanbul Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını sanayicilerimizle buluşturacağız. Bu iş birliği, sanayi işletmelerinin dijital olgunluk seviyelerini artırmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Dijital olgunluk artırılacak

İSO üyelerine özel avantajlı mobil iletişim paketlerini içeren protokol, sanayi işletmelerinin dijital olgunluk seviyelerinin artırılmasına yönelik analiz ve yönlendirme çalışmaları, 5G, Endüstri 4.0, yapay zekâ gibi alanlarda farkındalık ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Ayrıca, pilot uygulama ve iyi uygulama örnekleri ile sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak ortak projeler ve platformların geliştirilmesi hedefleniyor.

Türk Telekom’un sağlayacağı katkılar

Türk Telekom, haberleşme altyapısı, kurumsal bilişim teknolojileri, bulut hizmetleri ve diğer dijital çözümleriyle iş birliği protokolü kapsamındaki çalışmalara katkı sağlayacak. Ayrıca, sanayi işletmelerine teknik danışmanlık, pilot uygulamalar ve örnek projeler sunacak. KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemek için ise dijital pazarlama ve teknolojik farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek.