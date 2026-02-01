Alperen Şengün’ün Performansıyla Rockets Zaferi Elde Etti

alperen-sengun-un-performansiyla-rockets-zaferi-elde-etti

Milli basketbolcu Alperen Şengün, gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Houston Rockets, kendi sahasında Dallas Mavericks’i 111-107 mağlup ederek sezon derecesini 30-17’ye yükseltti. Bu sonuçla Mavericks takımı 49. maçında 30. yenilgisini almış oldu.

ALPEREN’İN ETKİLİ OYUNU!

Houston Rockets’ta Alperen Şengün, skor anlamında zorlu bir gece yaşamış olsa da çift haneli ribaund ve asist sayısı ile dikkat çekmeyi başardı. Maçı 14 sayı, 14 ribaund ve 7 asistle tamamlayan Şengün, performansıyla takımına önemli katkıda bulundu.

GALİBİYETİ GETİREN AN!

Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında 28.6 saniye kala attığı kritik basket ile takımının galibiyetine katkı sağladı. Maçın son dakikalarına 107-107 eşitlikle giren milli basketbolcu, rakibini geçerek potaya yöneldi ve basketi buldu. Bu sayıyla Houston, maçı kazanma yolunda büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

