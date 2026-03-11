Altaylı, Ortaylı İçin Dua Ve İyi Dilek İstedi

Gazeteci Altaylı, köşesinde yakın arkadaşı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu hakkında önemli bilgileri paylaştı. Ortaylı’nın sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade eden Altaylı, okuyucularından dua ve iyi dilek bekledi: “Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin.”

SON GELİŞMELER

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, en son 15 Şubat tarihinde bir ameliyata alınarak sevenlerini endişelendirmişti. Başarılı bir operasyon geçiren Ortaylı, kendisini kurtaran sağlık çalışanı kadınlara teşekkürü de ihmal etmemişti.