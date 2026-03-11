Altaylı, Ortaylı İçin Dua Ve İyi Dilek İstedi

altayli-ortayli-icin-dua-ve-iyi-dilek-istedi

Gazeteci Altaylı, köşesinde yakın arkadaşı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu hakkında önemli bilgileri paylaştı. Ortaylı’nın sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade eden Altaylı, okuyucularından dua ve iyi dilek bekledi: “Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin.”

SON GELİŞMELER

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, en son 15 Şubat tarihinde bir ameliyata alınarak sevenlerini endişelendirmişti. Başarılı bir operasyon geçiren Ortaylı, kendisini kurtaran sağlık çalışanı kadınlara teşekkürü de ihmal etmemişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıtta büyük indirim bekleniyor: ÖTV etkisiyle sınırlı

Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan maliyetler sonrası petrol fiyatları düştü. Motorin ve benzin fiyatlarında indirim bekleniyor, ancak büyük oranda vergilerle yansıtılacak.
Gündem

İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Ciddileşti

Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık problemleri yaşadığını duyurdu ve Ortaylı için dua talebinde bulundu.
Gündem

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gündem

Icardi Galibiyet Sevinci Yaşamadı Ve Ayrıldı

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmaması ve sosyal medyada sessiz kalması merak uyandırdı.
Gündem

İran Gerilimi: Witkoff’tan Dikkat Çeken Değerlendirme

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi, İsrail'in savunmasızlığına vurgu yaparak, ülkenin tek bir bombayla facia yaşayabileceğini açıkladı. Savaş ortamı devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.