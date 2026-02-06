Simpsonlar’dan Korkutucu Tarih İddiası: 9 Şubat 2026

simpsonlar-dan-korkutucu-tarih-iddiasi-9-subat-2026

Dünyayı sarsan bir senaryo: “The Simpsons”

Dünyanın gündeminde sıkça yer bulan ve geleceği öngördüğü düşünülen “The Simpsons” dizisi, bu sefer 9 Şubat 2026 tarihini gözler önüne seren endişe verici bir senaryoyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

72 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİASI

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan paylaşımlar, dizinin bir bölümünde 9 Şubat 2026 tarihine referans verilerek, tüm dünyanın 72 saat süreyle elektriksiz kalacağı iddiasını ortaya koyuyor. Özellikle X ve TikTok gibi sosyal medya kanallarında geniş kitlelere ulaşan bu iddia, “Simpsons yine mi bildi?” sorusunu gündeme getirerek kamuoyunda ciddi bir kaygı yaratıyor.

GÖRÜNTÜLER ORİJİNAL SERİDE YAYINLANMADI

Söz konusu iddialarla ilişkilendirilen görseller doğruluk kontrolü yapan platformlar ve uzmanlar tarafından incelendi. Sonuç olarak, bahsi geçen karelerin dizinin orijinal hiçbir bölümünde yer almadığı tespit edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Thodex Davasında Kardeşlere Ev Hapsiyle Tahliye

Kripto para borsası Thodex davasında, tutuklu sanıklar Güven Özer ve Serap Özer, istinafın bozma kararı sonrası "ev hapsi" uygulamasıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Moskova’da Suikast Girişimi: Korgeneral Alexeyev Yaralandı

Moskova'da, Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e suikast teşebbüsü gerçekleştirildi. Olayın detayları henüz açıklanmadı.
Gündem

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuruları Başladı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın başvuru tarihleri açıklandı ve işlemler bugün itibarıyla başladı.
Gündem

Rusya Uluslararası Rezervlerinde Dikkat Çeken Artış

Rusya'nın uluslararası rezervleri, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 10,43 artış göstererek 833,5 milyar dolara ulaştı.
Gündem

Kahramanmaraş Depreminde Dayanışma Vurgusu Yapıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş depreminin ardından Türk halkının örnek dayanışma gösterdiğini vurguladı ve felakete birlikte karşı konulduğunu belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.