Simpsonlar’dan Korkutucu Tarih İddiası: 9 Şubat 2026

Dünyayı sarsan bir senaryo: “The Simpsons”

Dünyanın gündeminde sıkça yer bulan ve geleceği öngördüğü düşünülen “The Simpsons” dizisi, bu sefer 9 Şubat 2026 tarihini gözler önüne seren endişe verici bir senaryoyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

72 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİASI

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan paylaşımlar, dizinin bir bölümünde 9 Şubat 2026 tarihine referans verilerek, tüm dünyanın 72 saat süreyle elektriksiz kalacağı iddiasını ortaya koyuyor. Özellikle X ve TikTok gibi sosyal medya kanallarında geniş kitlelere ulaşan bu iddia, “Simpsons yine mi bildi?” sorusunu gündeme getirerek kamuoyunda ciddi bir kaygı yaratıyor.

GÖRÜNTÜLER ORİJİNAL SERİDE YAYINLANMADI

Söz konusu iddialarla ilişkilendirilen görseller doğruluk kontrolü yapan platformlar ve uzmanlar tarafından incelendi. Sonuç olarak, bahsi geçen karelerin dizinin orijinal hiçbir bölümünde yer almadığı tespit edildi.