Thodex Davasında Kardeşlere Ev Hapsiyle Tahliye

YENİDEN GÖRÜLEN THODEX DAVASINDA GÖRÜLLEN YARGILAMA

Yeniden görülen Thodex davasında, daha önce 11 bin 196 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan iki tutuklu sanık, serbest bırakıldı. Duruşma Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Güven ve Serap Özer, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aynı zamanda taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, “ev hapsi” tedbiriyle tahliye kararı verdi. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması amacıyla 17 Haziran’a ertelendi. Tahliye edilen Güven ve Serap Özer, geçtiğimiz yıl cezaevinde ölü bulunan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in kardeşleri konumunda.

SUÇLAMALAR VE HAPİS CEZALARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, “Thodex” adlı kripto para platformunun, 400 bin lira sermaye ile Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu belirtilerek, bu platformun müştekileri aldatma amacıyla hileli davranışlarda bulunduğu ifade edildi. Faruk Fatih Özer dahil 21 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’er yıla kadar hapis cezası talep edilmekteydi.

FARUK FATİH ÖZER’İN YAKALANIŞI

Firari sanık olarak aranan Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi’nin iade kararı sonrası, 20 Nisan 2023’te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan’da Anadolu Adalet Sarayı’nda tutuklandı. 7 Eylül 2023 tarihinde sonuçlanan davada, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’i, “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “mal varlığı değerlerini aklama”, “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırmıştı.

SÜREÇTE YAŞANAN GELİŞMELER

Kararın ardından dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyayı inceleyen 22. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozarak, Faruk Fatih Özer’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan tahliyesine karar verdi. Diğer suçlardan ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Yerel mahkemeye dönen dosya, Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yeniden yargılanmasına başlanmasını sağladı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 1 Kasım 2025’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ölü bulundu ve olayla ilgili Tekirdağ Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.