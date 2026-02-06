Kredi Borçlarında 48 Ay Vade Dönemi Başlıyor

KREDİ BORCU YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURULAR ALINIYOR

Yasal takibe düşen kredi kartı ve bireysel kredi borcu olanların sayısı 2 milyonu geçiyor. Yapılandırmaya tabi tutulması beklenen toplam kredi kartı ve bireysel kredi tutarı ise 288 milyar lira olarak belirlendi. Yetkililerin aldığı karar doğrultusunda, kredi borçlarına yapılandırma hakkı tanındı. Üç ay içerisinde yapılacak başvurularla, borçlar 48 ay vade ile yeniden yapılandırılacak.

YÜKSEK KULLANIM DÜZEYİ

2030 yılı itibariyle sektörde toplam 13 trilyon 300 milyar TL tutarında bireysel kredi kartı limiti bulunuyor. Bu limitlerin yüzde 21’inin, yani 2 trilyon 800 milyar liranın kullanıldığı, diğer yüzde 79’luk kısmının ise kullanılmadığı belirtiliyor. Yetkililerin yayınladığı veriler ışığında, 2030 yılı sonuna kadar 40 milyon 700 bin ayrı kredi kartı kullanıcısı olduğu, bu kart sahiplerinin 30 milyon 600 bininin, yani yüzde 75’inin 400 bin TL altı kredi kartı limiti bulunduğu ifade ediliyor.

DOLULUK ORANLARINDA DİKKAT ÇEKİCİ RAKAMLAR

Yetkililer, “750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerine sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay ise yüzde 48 seviyesine ulaşmakta, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları ise yaklaşık yüzde 20’dir.” bilgisi paylaşıldı. Verilere göre, 2030 yılı itibariyle toplam kredi kartı sayısının 142 milyon 133 bin 933’e çıkacağı tahmin ediliyor.

YASAL TAKİPTEKİ BORÇLARDA ARTIŞ

2030 yılına gelindiğinde, 1 milyon 284 bin bireysel kredi borcunu ödemeyen ve 1 milyon 625 bin kişinin de kredi kartı borcunu ödemediği belirtiliyor. Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı verilerine göre, 2030 itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yasal takibe maruz kalan kişi sayısının yüzde 14 artarak 2 milyon 114 bin kişiyle sonuçlandığı aktarılıyor.

TAKSİTLERDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Risk merkezi tarafından sağlanan verilere göre, 2030 yılı itibarıyla bireysel kredi kartlarını kapsayan tasfiye olunacak alacakların, bir önceki yıla göre yüzde yüzün üzerinde artarak 288 milyar 800 milyon TL seviyesine ulaştığı bildirildi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğrayan kişi sayısının Aralık 2030 itibarıyla 178 bin 131 olduğu, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısının ise 156 bin 716 olduğu belirtiliyor.