Altın Fiyatında Yükseliş Beklentisi 6300 Dolar Seviyesinde

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım bankası JPMorgan, güçlü merkez bankası alımları ve artan yatırımcı talepleri doğrultusunda altın fiyatlarının yıl sonunda ons başına 6 bin 300 dolara yükselebileceği tahminini paylaştı. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları gerilerken, spot altın 4 bin 402 doları görmesinin ardından, Cuma gününe göre yüzde 6,5 oranında kayıpla 4 bin 536 dolara işlem gördü. Banka, 2023 yılı içerisinde merkez bankalarının toplam altın alımlarının 800 ton seviyesine ulaşmasını bekliyor.

ALTINA OLAN TALEP GÜÇLENİYOR

Reel varlıkların kağıt varlıklara kıyasla daha güçlü performans gösterdiği mevcut şartlarda, altının yapısal açıdan desteklendiği belirtildi. JPMorgan, altın fiyatlarına yönelik orta vadeli iyimser beklentisini sürdürdüğünü vurgularken, gümüş için daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Gümüş fiyatlarının aralık ayından bu yana 80 dolara yakın seviyelerde ilerlediği ifade edildi; ancak ralliyi destekleyen unsurların zayıfladığı kaydedildi. Spot gümüş, haftanın ilk işlem gününde 72 doların altına indi. Perşembe günü gümüş, 121,64 dolarla tarihi bir zirve yapmasına rağmen, Cuma günü son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Altından farklı olarak, gümüşte merkez bankalarının yapısal alıcı rolünün olmaması, altın ve gümüş arasındaki oranın yeniden yükselmesi tehlikesini doğuruyor. Banka, gümüş için ortalama taban seviyenin 75-80 dolar aralığında oluşabileceğini, kazanımların tamamen geri verilmesinin olası olmadığını da ekledi.

DÜZENLİ ALIMLAR SÜRÜYOR

Almanya merkezli Deutsche Bank ise altındaki düşüşün kalıcı bir değişim belirtisi olmadığını belirtti. Altının ons başına 6 bin dolarlık hedefe doğru yükselişini sürdüreceğini öngörürken, analist Micheal Hsueh, merkez bankası alımları ve diğer metallerin itici güçlerinin “olumlu bir şekilde devam ettiğini” ifade etti. Yatırımcıların altın ve değerli metallere olan ilgilerinin değişmediği de vurgulandı. Piyasa koşullarının fiyatlarda kalıcı bir geri dönüş için uygun olmadığı, ayrıca Çin’in değerli metallere yönelik yatırım akışının önemli bir etken olduğu ifade edildi. UBS ise altın fiyatlarındaki düşüşe karşın, Dünya Altın Konseyi’nden gelen güçlü talep raporuna atıfta bulunarak fiyat beklentilerini yükseltti. 4 bin 500 ila 4 bin 800 dolar/ons arasında konsolide olmasını bekleyen UBS, yıl ortasında altın fiyatlarının 6 bin 200 dolara ilerleyebileceğini kaydetti. Cuma günü emtia piyasalarında zararlar yaşanırken, gümüşte kaydedilen yaklaşık yüzde 26’lık düşüş, tarihsel olarak en büyük kayıp oldu. Altın ise son on yılın en kötü gününde yüzde 9 değer kaybetti.