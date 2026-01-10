Altın Fiyatları 6 Bin 251 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

Altın piyasasında gözlemlenen hareketlilik, alım-satım gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar için önemli bir konu haline geldi. Yıl içinde meydana gelen jeopolitik gerilimler ve artan belirsizlikler, bireysel yatırımcıların yanı sıra merkez bankalarının talebini de artırdı. ABD Başkanı’nın açıkladığı yeni tarifeler ve Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimleri, yatırımcıları değerli metallere yönelmeye teşvik eden diğer etkenler arasında.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek, yarım, gram ve ons altın fiyatlarındaki güncel veriler, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Gram altın, 6 bin 251 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 10 bin 450 TL seviyelerine ulaştı. Yarım altın 20 bin 899 lira üzerinden satışa sunulurken, cumhuriyet altınının fiyatı 41 bin 639 lira civarında işlem görüyor.