Sonuç Maçında Penaltı Notlarını Saklayan Genç Kahraman

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı’nın, İtalya’yı eleyerek Dünya Kupası’na katılma başarısını gösterdiği karşılaşmada, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma’nın penaltı notlarını alıp saklayan 14 yaşındaki top toplayıcı Afan Cizmic, maçın başrol oyuncularından biri haline geldi.

Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bosna Hersek ile İtalya, 31 Mart Salı günü Bosna Hersek’in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadı’nda karşılaştı. Mücadelenin normal süresi 1-1 ile sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARI ÖNCESİ SÜRPRİZ HAREKET

Maç sırasında top toplayıcı olarak görev yapan 14 yaşındaki Cizmic, Donnarumma’nın not kağıdını ele geçirerek sakladı. İtalyan kalecinin, Bosna Hersekli futbolcuların penaltı yapma yöntemlerini not aldığı kağıdı ararken atılan dört penaltının da gole ulaşamadığı görüldü.

Bosna Hersek’in İtalya karşısında penaltı atışlarıyla galip gelmesinde kilit rol oynayan Cizmic, dış basında “beklenmeyen kahraman” olarak tanımlandı. Stadyum atmosferinin doruk noktalarına ulaştığını ifade eden Cizmic, o geceki duygularını paylaştı.

“ÇIKTIM, KAĞIDI ALDIM VE KAÇTIM”

Maç boyunca oyun gelişmelerini dikkatle takip ettiğini belirten Cizmic, hissettiği duyguları şöyle dile getirdi: “Her şutumuzu, her kurtarışı hissediyordum. Bu, milli takımımız için ‘ya tamam ya devam’ maçıydı. (Donnarumma’nın) havlunun arkasına bir kağıt bıraktığını ve oradan okuduğunu gördüm. O an bir ikilem yaşadım, almak mı doğru olurdu, almaz mıyım? Sonra hareket etmeye karar verdim; çıktım, kağıdı aldım ve kaçtım.”

Donnarumma’nın kağıdı arayıp bulamaması sonrasında yaşadığı anı paylaşan Cizmic, İtalyan kalecinin şaşkın ve öfkeli olduğunu gördüğünde başarılı olduğunu anladığını vurguladı.

PENALTILARDAN EMNUN OLDU

Bosna Hersek futbolcularının penaltı atışında kesin bir inançla sahada yer aldıklarını aktaran Cizmic, “Mutlu oldum çünkü onun sinirlendiğini ve konsantrasyonunun düştüğünü gördüm.” sözleriyle düşüncelerini aktardı. Cizmic’in hayali, bir gün Bosna Hersek Milli Takımı formasını giymek.

Kendisiyle ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara kulak asmadığını belirten Cizmic, yaptığı eylemin her taraftarın içtenlikle yapmak istediği bir şey olduğunu ifade etti.

ÖZEL KAĞIT AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Top toplayıcıların maçlardaki rolünün çok önemli olduğunu ifade eden Cizmic, ünlü futbol teknik direktörü Jose Mourinho’nun da bu konudaki sık sık vurgular yaptığının altını çizdi. Kendisi gibi bir konumda olmak isteyenlerin çok olduğunu belirten Cizmic, “Maç izlememiş birinin bu yorumları yapması çok normal.” dedi.

Donnarumma ile karşılaşması halinde “neden yaptın?” sorusunu duyduğunda, “Ona milli takıma yardım etmek için yaptığımı söylerim.” cevabını vereceğini belirten Cizmic, “Donnarumma’nın kağıdı bende kalmayacak. Kağıt açık artırmaya çıkacak ve elde edilen tüm gelir hayır işlerine bağışlanacak.” diyerek sözlerini tamamladı.