Altın Fiyatları Değişim Gösteriyor

ALTIN FİYATLARI İNIŞLİ ÇIKIŞLI SEYİR İZLİYOR

Altın fiyatları, küresel gelişmeler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Son gelişmeler ışığında altın değeri kaybederken, yatırımcılar piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış: 3.248,30 TL

Ons altın satış: 3.251,50 TL

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 4.025 TL

Gram altın satış fiyatı: 4.026 TL

Önceki kapanış: 4.053 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.646 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.703 TL

Önceki kapanış: 6.750 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış fiyatı: 13.289 TL

Yarım altın satış fiyatı: 13.402 TL

Önceki kapanış: 13.500 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı: 26.141 TL

Tam altın satış fiyatı: 26.650 TL

Önceki kapanış: 26.682 TL

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Milliyet’e bilgi veren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, altın için yıl sonu beklentilerinin henüz değişmediğini belirtti. Maviş, “Ons altına baktığımızda 3275 doların altında kalmadığı sürece yukarı yönlü hareket devam eder. 3275 doların altına doğru sarkmalarda geri çekilme hareketi biraz daha devam eder. Yıl sonu hedeflerinde değişiklik söz konusu değil. Genel beklenti ons altında 3100 dolar seviyesinde yılı tamamlayabileceği yönünde. Benim ons altında yıl sonu beklentim 3 bin 250 dolar seviyesinde.” dedi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELECEK BEKLENTİLERİ

Maviş, gram altında 4 bin lira seviyesine dikkat çekerek, altın için sürekli bir talebin olacağını ifade etti: “Gram altında 4 bin TL’nin altına her geri çekilme alım fırsatı yaratacaktır. Dolar sakin dursa da geri çekilme hareketi olsa da bu gram altında alış yönünde olacaktır. Yaz mevsimi ile birlikte, turizm sezonunun açılması gibi unsurlar altında kısmen satışları beraberinde getirir. Ancak altında gerçek satışı görebilmemiz için içeride konut piyasasının hareketlenmesi, kredilerin vadesinin uzaması gerekiyor. Bunlar gerçekleşmediği sürece altına olan talep devam edecektir.”