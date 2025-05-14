Altın Fiyatları Değişken Seyir İzliyor

Altın fiyatları, küresel gelişmeler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Bu süreçte altın, değer kaybederken yatırımcılar piyasalardaki değişimleri merakla takip ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatları şu şekilde belirlendi: Alış 3.248,30 TL, satış ise 3.251,50 TL.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları ise alış 4.025 TL, satış 4.026 TL seviyelerinde. Önceki kapanış fiyatı 4.053 TL olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 6.646 TL’den alış yapılırken, satış fiyatı 6.703 TL. Önceki kapanış değeri ise 6.750 TL olarak geçiyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın fiyatları alış 13.289 TL, satış 13.402 TL olarak belirli. Önceki kapanış 13.500 TL seviyesindeydi.

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı 26.141 TL, satış fiyatı ise 26.650 TL. Önceki kapanış fiyatı ise 26.682 TL’ydi.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, Milliyet’e yaptığı açıklamada, altın için yıl sonu beklentilerinde henüz bir değişiklik olmadığını belirtti: “Ons altına baktığımızda 3275 doların altında kalmadığı sürece yukarı yönlü hareket devam eder. 3275 doların altına doğru sarkmalarda geri çekilme hareketi biraz daha devam eder.” Maviş, gram altının içeride doların baskılanmasıyla birlikte sakin kaldığını, yatırımcıların her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğini vurguladı. Yıl sonu hedeflerinin değişmediğini ve genel beklentinin ons altında 3100 dolar seviyesinde yılı tamamlamak olduğunu, kendi yıl sonu beklentisinin ise 3.250 dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

ALTIN BEKLENTİLERİ

Maviş, gram altındaki 4 bin lira seviyesinin önemine dikkat çekerek, “Gram altında 4 bin TL’nin altına her geri çekilme alım fırsatı yaratacaktır” dedi. Doların sakin kalmasına rağmen, geri çekilmelerin gram altın alımına neden olabileceğini belirtti. Yaz mevsiminin turizm sezonunu açmasıyla birlikte, altın satışlarının kısmen artabileceğine dikkat çekti. Ancak, gerçek satışlar için konut piyasasının canlanması ve kredilerin vadesinin uzaması gerektiğini söyledi. Bunlar gerçekleşmediği sürece altın talebinin sürekli devam edeceğine inandığını vurguladı.