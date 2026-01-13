Altın Fiyatları İçin 2026 Beklentileri Artıyor

Altın fiyatları üst üste rekor seviyelere ulaşırken, bu yükselişin 2026 yılı boyunca devam edip etmeyeceği, piyasalardaki başlıca tartışma konusu haline gelmiş durumda. Üst düzey yatırım kuruluşları ve bankaların görüşlerini ortaya koyan veriler, çoğunluğunun artış beklentilerini sürdürdüğünü gösteriyor. 20 farklı finansal kurum tarafından 2026’nın ilk üç çeyreği için yapılan 60 tahmine göz atıldığında, ilk çeyrek için tahminler 4.000–4.600 dolar, ikinci çeyrek için 3.950–4.800 dolar, üçüncü çeyrek için ise 3.800–4.860 dolar aralığında yoğunlaşıyor. Bu tahminlerin medyan değerleri, altının yıl boyunca 4.400 doların üzerinde kalabileceğini işaret ediyor.

OPTİMİST TAHMİNLER

Tahminlerdeki en iyimser görüşleri sunan kurumlar arasında ANZ, JPMorgan ve Bank of America öne çıkıyor. JPMorgan, üçüncü çeyrek için altının 4.860 dolara kadar yükselebileceğini öngörürken, Bank of America 4.750 dolar tahminiyle dikkat çekiyor. Daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyen Intesa Sanpaolo ve Citigroup ise, yılın ilerleyen dönemlerinde jeopolitik risklerin azalması ve güvenli liman talebinin zayıflaması durumunda altın fiyatlarının 4.000 doların altına inebileceğini savunuyor.

PAZARLARDA KONUŞULAN NEDENLER

Altın tahminlerinde öne çıkan ortak başlıklar ise; jeopolitik risklerin yüksek durumu, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve küresel faiz indirim döngüsüne dair beklentiler olarak sıralanıyor. Analistler, bu faktörlerin kısa vadede sert dalgalanmalara yol açabileceğini, ancak altının 2026 yılı boyunca sağlam bir zemin bulmasını sağlayacağını belirtiyor.

2026 ALTIN TAHMİNLERİ

Standard Chartered Bank tahminleri; 1. Çeyrek: 4.200, 2. Çeyrek: 4.400, 3. Çeyrek: 4.600

BNP Paribas tahminleri; 1. Çeyrek: 4.145, 2. Çeyrek: 4.289,5, 3. Çeyrek: 4.454,5

UBS Group tahminleri; 1. Çeyrek: 4.500, 2. Çeyrek: 4.500, 3. Çeyrek: 4.500

Macquarie Group tahminleri; 1. Çeyrek: 4.300, 2. Çeyrek: 4.200, 3. Çeyrek: 4.200

Commerzbank tahminleri; 1. Çeyrek: 4.300, 2. Çeyrek: 4.300, 3. Çeyrek: 4.400

ING tahminleri; 1. Çeyrek: 4.250, 2. Çeyrek: 4.300, 3. Çeyrek: 4.350

MPS Capital Services tahminleri; 1. Çeyrek: 4.000, 2. Çeyrek: 4.300, 3. Çeyrek: 4.500

TradingEconomics tahminleri; 1. Çeyrek: 4.431,2, 2. Çeyrek: 4.499,6, 3. Çeyrek: 4.568,8

Landesbank Baden-Württemberg tahminleri; 1. Çeyrek: 4.400, 2. Çeyrek: 4.400, 3. Çeyrek: 4.600

Intesa Sanpaolo tahminleri; 1. Çeyrek: 4.000, 2. Çeyrek: 3.950, 3. Çeyrek: 3.930

Westpac tahminleri; 1. Çeyrek: 4.300, 2. Çeyrek: 4.370, 3. Çeyrek: 4.470

Bank of America tahminleri; 1. Çeyrek: 4.400, 2. Çeyrek: 4.500, 3. Çeyrek: 4.750

ANZ tahminleri; 1. Çeyrek: 4.600, 2. Çeyrek: 4.800, 3. Çeyrek: 4.600

Wells Fargo tahminleri; 1. Çeyrek: 4.300, 2. Çeyrek: 4.300, 3. Çeyrek: 4.150

Market Risk Advisory tahminleri; 1. Çeyrek: 4.400, 2. Çeyrek: 4.400, 3. Çeyrek: 4.500

Morgan Stanley tahminleri; 1. Çeyrek: 4.400, 2. Çeyrek: 4.500, 3. Çeyrek: 4.700

Julius Baer tahminleri; 1. Çeyrek: 4.250, 2. Çeyrek: 4.350, 3. Çeyrek: 4.500

Citigroup tahminleri; 1. Çeyrek: 4.200, 2. Çeyrek: 4.000, 3. Çeyrek: 3.800

JPMorgan tahminleri; 1. Çeyrek: 4.440, 2. Çeyrek: 4.655, 3. Çeyrek: 4.860

Goldman Sachs tahminleri; 1. Çeyrek: 4.230, 2. Çeyrek: 4.435, 3. Çeyrek: 4.630

