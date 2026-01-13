Halep’te Saldırılara Sert Tepki: Soykırım Uyarısı

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık grup toplantısında güncel meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Halep’teki gelişmelere özel önem veren Bakırhan, Kürt mahallelerine yönelik saldırılara şiddetle karşı çıktı. Halep’teki Kürt bölgelerine yönelik Şam yönetimine bağlı güçlerin gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Bakırhan, “Son 10 gündür gözlerimiz Şey Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeydi. Dünya, Venezuela ve Karayipler’deki haydutlukları tartışırken yanı başımızda Halep’te bir sessiz soykırım provası yaşanıyor” dedi.

2026 YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ

Bakırhan, konuşmasında 2026’nın yeni bir döneme işaret ettiğini belirtti. “Artık kimse yastığa başını huzurla koyamıyor. Dünya, temeli çatlamış bir bina gibi sarsılıyor. Egemenlik artık her an ihlal edilen bir olgu durumuna geldi. Hukuk, iktidarın elinde bir sopa haline dönüştü. Savaşlar, cepheden ibaret olmaktan çıktı. Avrupa’da yıpratma, Ortadoğu’da sıcak çatışma ve batı yarımkürede tahakküm durumu var” diyerek bu yeni durumu doğru okumak gerektiğini ifade etti.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLERİ TAKİP EDİYORUZ

İran’daki gelişmelere değinen Bakırhan, sokaklarda ve iş yerlerinde halkın “yeter” dediklerini söyleyerek; yüksek enflasyon, işsizlik ve kötü yaşam koşullarının getirdiği baskıya karşı barışçıl bir direniş olduğunu vurguladı. “Yüksek enflasyon altında ezilen halklar, meşru bir itiraz ortaya koyuyor fakat rejim yine baskı ve şiddetle yanıt veriyor” dedi.

HALEP’TE YENİ BİR SOYKIRIM PROVASI

Bakırhan, Halep’teki gelişmelere odaklanarak, “Şam rejimi ve Türk güdümündeki çeteler, IŞİD’in yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere harekete geçtiler” şeklinde konuştu. Halep’te IŞİD’in mahallelere saldırılarını net bir şekilde gördüklerini belirten Bakırhan, bu saldırıların düzenli ve planlı bir soykırım provası olduğu mesajını verdi.

KÜRTLERİN SOYKIRIM KISKACINDA OLDUĞU VURGUSU

Bakırhan, Halep’te bir kadın savaşçının bir binadan aşağı atıldığını belirterek, bu olayların görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. “Kürtleri soykırım kıskacında tutarak çürümüş rejimlerinizi ayakta tutamayacaksınız. Suriye’nin sorunu, inançlarını korumaya çalışan halklar değil, ırkçı yönetim anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ BİR ÇIKIŞ KAPISI

Bakırhan, İran ‘da demokrasinin gerektiğini belirterek, “Hiçbir iktidar, yurttaşlarının iradesine karşı kalıcı olamaz. Ülkeyi ‘açık hava hapishanesine’ çevirmekle sorun çözülemez. Demokrasi, beka tehdidi değil, tek çıkış kapısıdır” dedi. İran’daki durumun düzelmesi, halkların eşitliğini ve hukuku temin edecek bir zemin oluşturulmasından geçtiğini kaydetti.

YERELDE BARIŞ, DIŞARIDA DAYANIŞMA

Bakırhan, yerelde toplumsal barışın sağlanması ve dışarıda halkların eşitliği için dayanışmayı arttırma vurgusu yaptı. “Görevimiz, korku siyasetine karşı demokratik bir siyaset inşa etmektir. Ortak rapor, bu ülkenin geleceği için bir pusula olmalıdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, PKK ve sonuçlarıyla ilgili çerçeve yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini belirtti.

İNSANLIK SUÇUNA SESSİZ KALMAMALIYIZ

Bakırhan, Halep’teki saldırılara karşı sessiz kalmanın insanlık suçuna onay vermek anlamına geleceğini kaydederek, “Suriye’nin halklarının geleceği, halkların onurlu direnişinde ve demokratik birliğinde yazılmalıdır” şeklinde ifade etti.

MADDE BAĞIMLILIĞI HIZLA ARTIYOR

Türkiye’de madde bağımlılığına yönelik alarm veren Bakırhan, madde bağımlısı sayısının 2025’de 15 milyona yaklaşabileceğini belirtti ve çocukların bağımlı hale geldiklerini dile getirdi. Toplumsal koşulların iyileştirilmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ DESTEKLİYORUZ

Son olarak, KESK’in yapacağı iş bırakma eyleminin desteklenmesi gerektiğini belirten Bakırhan, Kürt ve emekçi haklarının koruma altına alınması gerektiğini ifade etti. “Biz, barışa ulaşmak için her türlü çaba içinde olacağız” dedi.