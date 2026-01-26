Altın Fiyatları Rekor Seviyelere Ulaştı

Spot Altın Fiyatlarında Yükseliş

Spot altın, TSİ 01:59 itibarıyla yüzde 1,79 oranında artış göstererek ons başına 5 bin 93 dolara kadar yükseldi. Daha önce altın fiyatları 5 bin 2 dolara kadar gerilemişti. Şubat ayı teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,79 artışla ons başına 5 bin 68 dolara ulaştı. Gram altın, şu an için 7 bin 82 liradan işlem görüyor.

Yatırımcıların Artan Jeopolitik Gerilimler Karşısındaki Tercihleri

Yatırımcılar, artan jeopolitik gerilimler ve küresel mali risklerin artışı ile birlikte altına yönelmeye başladı. Değerli metallerin yükselişi, Grönland ve Venezuela’dan Orta Doğu’ya kadar olan bölgelerdeki son dönem gerilimleri ile ilişkili olarak görülüyor. Altın, belirsizliklere karşı bir korunma aracı olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

HSBC’den Altın Ve Gümüş Fiyatları Üzerine Açıklama

Geçen hafta HSBC tarafından yayımlanan bir notta, “Altın ve gümüş fiyatlarındaki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor” ifadesine yer verildi. Gümüş de bugün yükseliş gösterdi ve spot fiyatlar endüstriyel talebin de etkisiyle yüzde 6’ya yakın artarak ons bazında 109,4 dolara ulaştı. Gram gümüş ise 150,8 liradan işlem görmekte.