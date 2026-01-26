Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 9 İl Sarı Kodda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan en son hava durumu tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde zamanla çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı öngörülüyor.

KUVE TLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI

Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgârın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak tahmin ediliyor. Ayrıca Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

5 günlük haritalı tahmine göre, yarın 7 ilde kar yağışı beklenirken, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Çarşamba günü ise 12 ilde kar yağışı görülecek.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

EDİRNE: 16°C – Sağanak yağışlı

İSTANBUL: 15°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak

KIRKLARELİ: 16°C – Sağanak yağışlı

KOCAELİ: 19°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak.

AFYONKARAHİSAR: 11°C – Akşam yağmurlu

DENİZLİ: 20°C – Akşam yağmurlu

İZMİR: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü

MUĞLA: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü

AKDENİZ

Batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak.

ADANA: 18°C – Parçalı bulutlu

ANTALYA: 16°C – Kuvvetli sağanak

HATAY: 13°C – Parçalı bulutlu

ISPARTA: 10°C – Sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu.

ANKARA: 11°C – Çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 11°C – Akşam sağanak

KONYA: 12°C – Çok bulutlu

SİVAS: 3°C – Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.

BOLU: 12°C – Çok bulutlu

DÜZCE: 17°C – Akşam sağanak

ZONGULDAK: 17°C – Akşam sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu.

AMASYA: 12°C

ARTVİN: 10°C

SAMSUN: 16°C

TRABZON: 15°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 1°C

KARS: 0°C

MALATYA: 1°C

VAN: 2°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 2°C

GAZİANTEP: 6°C

SİİRT: 1°C

ŞANLIURFA: 10°C