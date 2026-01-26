Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 9 İl Sarı Kodda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan en son hava durumu tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde zamanla çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı öngörülüyor.
KUVE TLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.
RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI
Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgârın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.
9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak tahmin ediliyor. Ayrıca Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN
5 günlük haritalı tahmine göre, yarın 7 ilde kar yağışı beklenirken, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor. Çarşamba günü ise 12 ilde kar yağışı görülecek.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.
EDİRNE: 16°C – Sağanak yağışlı
İSTANBUL: 15°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak
KIRKLARELİ: 16°C – Sağanak yağışlı
KOCAELİ: 19°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak.
AFYONKARAHİSAR: 11°C – Akşam yağmurlu
DENİZLİ: 20°C – Akşam yağmurlu
İZMİR: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
MUĞLA: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
AKDENİZ
Batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak.
ADANA: 18°C – Parçalı bulutlu
ANTALYA: 16°C – Kuvvetli sağanak
HATAY: 13°C – Parçalı bulutlu
ISPARTA: 10°C – Sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu.
ANKARA: 11°C – Çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 11°C – Akşam sağanak
KONYA: 12°C – Çok bulutlu
SİVAS: 3°C – Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.
BOLU: 12°C – Çok bulutlu
DÜZCE: 17°C – Akşam sağanak
ZONGULDAK: 17°C – Akşam sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu.
AMASYA: 12°C
ARTVİN: 10°C
SAMSUN: 16°C
TRABZON: 15°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu.
ERZURUM: 1°C
KARS: 0°C
MALATYA: 1°C
VAN: 2°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
DİYARBAKIR: 2°C
GAZİANTEP: 6°C
SİİRT: 1°C
ŞANLIURFA: 10°C