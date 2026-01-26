DEM Parti Üyelerinden Saç Örme Eylemi Başlatıldı

DEM PARTİSİNDEN TEPKİ

DEM Parti milletvekilleri, Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesine karşı çıkmak amacıyla bir akım başlattı. Kadın milletvekilleri tarafından hayata geçirilen “saç örme” eylemi, sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş bir etki yarattı. Eyleme, Pervin Buldan da katılarak destek verdi.

SOCİAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili olan Buldan, saçlarını ördüğü anları sosyal medya üzerinden paylaşarak bu eyleme olan desteğini açıkladı. Sosyal medya üzerindeki bu akıma bir destek de Kocaeli’de görev yapan bir hemşireden geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu hemşire, hastanede saçını ördüğü bir videoyu sosyal medyada paylaştığı için dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, İ.A. adlı hemşire, terör örgütü PKK propagandası yapmakla suçlanarak İstanbul’da kardeşinin evinde gözaltına alındı. İ.A., işlemlerinin yapılması amacıyla Kocaeli Emniyeti’ne götürüldü.

