Galatasaray’dan Ali Koç Hakkında Çarpıcı Açıklama

galatasaray-dan-ali-koc-hakkinda-carpici-aciklama

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç hakkında dikkat çekici bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır” denildi.

ALİ KOÇ’A AÇIK MESAJ

Galatasaray’ın açıklaması devamla, “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç! Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getirmek istediğini iddia edenlerin gerçek yüzü bugün bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un, teknik direktörümüz Okan Buruk’u tehdit etmesi sadece bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yere çekmeye çalışmanın geldiği son noktadır” ifadeleri yer aldı.

KİRLİ PROJELERİ AÇIKLADI

Bu açıklamada, “Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin temsilcisi olmanın sağladığı güçle fütursuzca saldırılar düzenleyen bu ‘Ali kıran baş kesen’in hareketlerinin ne ilk ne de son olacağı ortadadır. Bu cesareti, Galatasaray Spor Kulübü’ne yönelik sürdürülen kirli projeyi ortaya koymaya çalışanların hevesini açıkça yansıtmaktadır. Galatasaray’ı sahada yenemeyen ve bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu kişi, görevi bıraktıktan sonra ailesinin sahip olduğu gücü, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için kullanmaya çalışmaktadır” denildi.

SORULARLA HESAP SORULDU

Galatasaray, “Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır. Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Sosyal ortamda sağlıklı bir bireyin yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve sinsi planlarının derhal araştırılması gerekmektedir. Bu kişinin en kısa süre içinde kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın sonunda ise, “Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz: Ali Koç; Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun? Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha mı üstün zannediyorsun? Sen kendini gerçekten ne zannediyorsun?” soruları ile noktalandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası Başlıyor

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında, aralarında CHP'li belediye başkanlarının da yer aldığı 200 sanık yarın mahkemeye sevk edilecek ve cezaları belirlenecek.
Gündem

Time Dergisinden İran Protestolarında 30 Bin Ölü İddiası

İran'daki aşırı enflasyona karşı düzenlenen sokak gösterilerinde 30 bin ölüm olduğu iddiaları gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, bu konuda açıklama yaptı.
Gündem

DEM Parti Üyelerinden Saç Örme Eylemi Başlatıldı

Suriye'de bir terör örgütü üyesinin saçının kesilmesine tepki olarak başlatılan "saç örme" akımına katılan Kocaeli'deki bir hemşire, paylaştığı videonun ardından gözaltına alındı.
Gündem

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 9 İl Sarı Kodda

Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar için sarı alarm verdi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına riski bulunuyor.
Gündem

Bayram İkramiyesi İçin Yasal Düzenleme Yolda

Asgari ücret ve emekli maaşları artarken, 17.7 milyon emeklinin bayram ikramiyesi için bekleyişi sürüyor. İkramiyenin miktarı ve alacak kişiler merakla bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.