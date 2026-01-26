Galatasaray’dan Ali Koç Hakkında Çarpıcı Açıklama

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç hakkında dikkat çekici bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır” denildi.

ALİ KOÇ’A AÇIK MESAJ

Galatasaray’ın açıklaması devamla, “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç! Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getirmek istediğini iddia edenlerin gerçek yüzü bugün bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un, teknik direktörümüz Okan Buruk’u tehdit etmesi sadece bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yere çekmeye çalışmanın geldiği son noktadır” ifadeleri yer aldı.

KİRLİ PROJELERİ AÇIKLADI

Bu açıklamada, “Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin temsilcisi olmanın sağladığı güçle fütursuzca saldırılar düzenleyen bu ‘Ali kıran baş kesen’in hareketlerinin ne ilk ne de son olacağı ortadadır. Bu cesareti, Galatasaray Spor Kulübü’ne yönelik sürdürülen kirli projeyi ortaya koymaya çalışanların hevesini açıkça yansıtmaktadır. Galatasaray’ı sahada yenemeyen ve bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu kişi, görevi bıraktıktan sonra ailesinin sahip olduğu gücü, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için kullanmaya çalışmaktadır” denildi.

SORULARLA HESAP SORULDU

Galatasaray, “Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır. Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Sosyal ortamda sağlıklı bir bireyin yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve sinsi planlarının derhal araştırılması gerekmektedir. Bu kişinin en kısa süre içinde kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın sonunda ise, “Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz: Ali Koç; Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun? Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha mı üstün zannediyorsun? Sen kendini gerçekten ne zannediyorsun?” soruları ile noktalandı.