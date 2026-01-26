Bayram İkramiyesi İçin Yasal Düzenleme Yolda

HÜKÜMET İKRAMİYE ARTIŞI YASASINI HAZIRLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyelerinin artışının bütçeye etkilerini inceliyor. Bu çerçevede Hükümet, ikramiye artışına yönelik yasal düzenlemeyi Ramazan ayı içerisinde TBMM’ye sunmayı planlıyor.

Bakanlıkların çalışmaları tamamlandıktan sonra, ikramiye artışına dair teklif Cumhurbaşkanı’na iletilecek. Kabine toplantısında da görüşülmesi beklenen düzenleme, Ramazan ayı içinde TBMM’ye sunulacak.

TEKLİF TBMM’DE GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak olan düzenleme, Genel Kurul’da oylanarak yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

