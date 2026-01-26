Time Dergisinden İran Protestolarında 30 Bin Ölü İddiası

ABD MERKEZLİ ÜNLÜ Dergiden İddialara Aleyhte Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklama, “gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği” yönünde iddialara yanıt veriyor. İran Sağlık Bakanlığı’na dayanan haberin yayılmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

“GÖSTERİLERDEKİ SAYI İDDİALARI BÜYÜK BİR YALAN”

Time dergisinin iddialarını “Hitler tarzı büyük bir yalan” olarak nitelendiren Bekayi, “İran sokaklarında öldürmeyi planladıkları sayı bu değil miydi? Ama başaramadılar.” diyerek, 30 bin kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgilerin “kötü niyetliler” tarafından ortaya atıldığını belirtti. Bekayi, bu durumun medyada sahtekarlıkla devam ettiğini ifade etti.

PROTESTOLARIN NEDENİ

Protestolar, 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların artması sebebiyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran’daki protestoların 8 Ocak itibarıyla şiddete dönüşmesi üzerine, ülke yönetimi internet erişimini kapatma kararı almıştı.

OLAYLARIN SONUCUNDAKİ RAKAMLAR

İranlı yetkililer, olaylarla ilgili resmi bir ölü veya yaralı sayısı açıklamazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA) ise gösteriler sonucu 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca, İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumu, 21 Ocak’ta yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve siviller de dahil olmak üzere 3 bin 117 kişinin olaylar sırasında hayatını kaybettiğini bildirmişti. Bu sayıdan 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmediği kaydedildi.