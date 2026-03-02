Altın Fiyatları Tarihi Zirveye Ulaştı

Altın, ons başına 5 bin 393 doları aşarak yaklaşık yüzde 2’lik bir artış gösterdi. Böylece fiyatlar, bir aydan uzun süredir en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Bu yükseliş, ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a yaptığı ortak hava saldırılarının ardından artan güvenli liman talebi ile ortaya çıktı. Saldırılar, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’ın ölümüne neden olarak bölgedeki gerilimleri artırdı ve petrol zengini Körfez’deki deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerdeki ABD varlıklarına misilleme saldırıları düzenleyerek yanıt verdi.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın, Şubat ayında üst üste yedinci aylık kazancını kaydederek 1973’ten bu yana en uzun seriyi elde etmiş oldu. Bu artış, büyüyen jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Trump’ın uluslararası ilişkilerdeki değişiklikleri ile destekleniyor. Ayrıca, merkez bankalarının güçlü alımları ve yatırımcıların devlet tahvilleri ile para birimlerinden uzaklaşmasının da bu yükselişe katkı sağladığı belirlendi.

ONS ALTIN VE FİYAT DEĞİŞİMİ

Ons altın, güne 5 bin 312 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 5 bin 303 dolar, en yüksek ise 5 bin 393 dolar seviyelerinde işlem gördü. Şu anda 5 bin 361 dolardan işlem görerek piyasada yer alıyor.

GRAM ALTINDA REKORCA YÜKSEK

Gram altın ise güne 7 bin 442 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 7 bin 439 lira, en yüksek de 7 bin 623 lira seviyelerine ulaştı. Şu an gram altın 7 bin 580 liradan satılıyor. Gram altının tarihi rekoru, 29 Ocak 2026’da 7 bin 810 liraya ulaşarak kırılmıştı. Bu da mevcut seviyenin tarihi rekora yüzde 3’lük bir yükselişle yaklaşması anlamına geliyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİYOR

Gümüş fiyatları, Ortadoğu’daki olayların etkisiyle yükseliş gösteriyor. Gümüş, altındaki kadar olmasa da değer kazanarak piyasada yer buluyor. Ons gümüş, 95,06 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 92,04 dolar, en yüksek ise 96,41 dolara kadar çıktı. Şu anda 93,51 dolardan alıcı buluyor. Gram gümüş de güne 134,02 liradan giriş yaptı; gün içinde en düşük 129,76 lira, en yüksek 135,91 lira seviyelerini gördü ve şu an 132,08 liradan işlem görmekte.

DOLARDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

Dolar endeksi, Ortadoğu’daki artan çatışmalar sonucunda yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesi ile birlikte yüzde 0,5 oranında yükselerek 98 seviyesine ulaştı fakat sonra bu kazanımlarını kısmen geri verdi. ABD ve İsrail, İran’a hava saldırıları düzenleyerek Hamaney’in ölümüne ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına yol açtı. Tahran’ın bölgedeki ABD varlıklarına yönelik misilleme saldırıları ise daha geniş çaplı bir çatışma endişesini artırmış durumda.

DOLAR FİYATLARI

Dolar, güne 43,9838 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,9200 lira, en yüksek de 43,9838 lira seviyelerinde işlem gördü. Şu an 43,9641 liradan alıcı bulmaya devam ediyor.