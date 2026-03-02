Petrol Fiyatlarında Yeni Artış Beklentisi Tırmanıyor

ABD VE İSRAİL’İN ORTAK SALDIRILARI PETROL FİYATLARINI TIRMANDIRDI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği ortak saldırılar, Ortadoğu’daki gerilimleri zıt bir noktaya taşıdı. Bunun sonucunda, ABD WTI ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 75 doların üzerine çıkarak son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yüzde 10 değer kazandı. Ardından petrol fiyatları, yüzde 8’den fazla artışla işlem görmeye başladı. Türkiye’nin kullandığı Brent petrol fiyatı da yüzde 6’ya yakın yükselerek varil başına 77,33 dolar seviyesine tırmandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalarda, küresel petrol taşımasının yaklaşık beşte birini sağlayan Hürmüz Boğazı’ndaki olası aksaklık durumları dikkatle takip ediliyor. Tahran, boğazın açık kaldığı yönünde bir ısrar gösteriyor; ancak nakliye firmaları, gemilerini dar su yolundan hızla uzaklaştırmaya başladı. Ayrıca, İran komşu ülkelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Suriye dahil olmak üzere, ABD varlıklarına yönelik saldırılar düzenliyor. Öte yandan OPEC+, Pazar günü yaptığı açıklamada, Nisan ayında günlük 206 bin varil üretim artışı konusunda bir mutabakata vardığını bildirdi; bu artışın küresel talebe katkısı ise yüzde 0,2’den daha az seviyede kalıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarının ani yükselişi ve dolar kurundaki yüksek seviyeler, akaryakıt fiyatlarında artış olasılığını gündeme getiriyor. Petrol fiyatlarındaki artış, Türkiye ekonomisi açısından önemli bir etki yaratması bekleniyor; bu durum, dezenflasyon sürecini de dolaylı olarak etkileyebilir. Dolayısıyla, atılacak adımların daha temkinli olması gerekeceği düşünülüyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul’da benzin fiyatı 58,34 lira, Ankara’da 59,28 lira, İzmir’de ise 59,56 lira olarak belirlenmiş durumda. Motorin fiyatları ise İstanbul’da 60,39 lira, Ankara’da 61,49 lira, İzmir’de ise 61,76 lira olarak satışa sunuluyor.

