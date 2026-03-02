İran Savaşı’nda Siber Saldırı Gelişmeleri Sürüyor

İKİNCİ GÜNDE SÜREN SAVAŞTA PROPAGANDA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ABD ve İsrail’in başlattığı çatışmanın ikinci günü geride kalırken, iki ülke bombardımanlarının yanı sıra hedefe yönelik propaganda faaliyetlerine de devam ediyor. Bu bağlamda, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) bağlı Kanal 3, siber saldırıya maruz kaldı. Kanalın normal yayın akışının kesilmesiyle, İran rejimini hedef alan mesajlar ekrana getirildi.

SİBER SALDIRIDA ÇARPICI MESAJLAR VERİLDİ

Ekranda beliren görüntülerde, “Tüm hükümet çöküş sürecinde” ve “İran halkı, kendi geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnız kendi karar vermeli” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, kesinti anında ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı’nın İran halkına hitaben yaptığı konuşmalar da Farsça altyazıyla yayınlandı.

HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI YAPILDI

Her iki lider, bu konuşmalarında İran yönetimini eleştirdi ve İran halkını harekete geçmeye teşvik etti. Yayımlanan mesajlar ve konuşmalar, savaşın propaganda savaşının da etkileyici bir parçası olarak öne çıkıyor.