İngiltere İHA Saldırısına Karşı Savunma Önlemleri Alıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İngiliz üslerini İran’a karşı “savunma amacıyla” kullanma isteğini kabul ettiklerini bildirdi. Bu kararın ardından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan Ağrotur İngiliz Egemen Üssü, bir saldırıya uğradı. İngiliz savaş uçakları yazılı olarak havalandı ve Savunma Bakanlığı, üssün “şüpheli bir insansız hava aracı saldırısıyla” tehdit edildiğini ve buna karşın karşılık verildiğini belirtti. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir.” denildi.

İHA SALDIRISI İDDİALARI

NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı, alınan henüz teyit edilmeyen bilgilere dayanarak dronun İran’a ait olduğu yönünde ifadeler olduğunu aktardı. Sayarı, 136 tipi uzun menzilli kamikaze dronunun üsse düşmesi ile üzerindeki mühimmatın patladığını ve bu saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Dronun Lübnan’dan fırlatıldığına dair iddialar da bulunmakta. Sayarı, “Saldırının ardından sirenler çaldı ve birkaç dakika sonra uçaklar havalandı. Bölge sakinleri büyük panik yaşadı. Çünkü patlama çok şiddetliydi.” şeklinde bilgi verdi.

SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden de olayla ilgili bir açıklama yapıldı. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiltere’ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen saldırıda İHA kullanıldığını ve sınırlı hasar oluştuğunu aktardı. Letymbiotis, gece yarısı Ağrotur Üssü’nde yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını belirterek, “Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üssünün yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler.” ifadelerini kullandı. Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulu’nun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile sürekli istişare halinde olduğuna da dikkat çekerek, konuya dair daha fazla bilgi edindikçe kamuoyunu bilgilendireceklerini vurguladı.