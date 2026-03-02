Bitcoin Savaş Ortamında Yükseliş Serüveni Yaşıyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle risk algısının test edilmesiyle birlikte değer kazandı. BTC Markets’tan Charlie Sherry, “Mart 2023’ten bu yana Bitcoin’in jeopolitik gerilim ortamında yükselişe geçtiğini ilk kez gözlemlediğimiz an” ifadelerini kullandı. Sherry, “Bu tipik bir riskli varlık davranışı değil ve piyasanın nasıl konumlandığı hakkında size bir şeyler söylüyor” diye ekleyerek, ETF akışlarının bu durumu desteklediğini belirtti. Spot Bitcoin ETF’leri, son üç seans içinde 1 milyar ABD dolarından fazla giriş kaydetti.

BITCOIN’İN MEVCUT DEĞERİ

Bitcoin, şu an 66 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Geçtiğimiz hafta ise fiyatı 63 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü.