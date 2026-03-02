İran Saldırılarına Karşılık Veriliyor: Savaş Genişliyor

İran, üst düzey isimlere düzenlenen saldırının ardından misilleme harekâtına girişti. İran Dini Lideri Hamaney’e yönelik saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 48 yönetici arasında Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanının da bulunduğu bildirildi. Bu gelişmenin hemen ardından, İran, ABD ve İsrail operasyonlarına destek veren Körfez ülkelerini roket yağmuruna tutarak karşılık verdi. İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan füzelerle ilgili iddialarda bulundu. Hizbullah, Hamaney’in ölümüne dair yayımladığı taziyede, saldırı gerçekleştireceklerine dair sinyaller vermişti. Aynı zamanda İsrail, Lübnan’a hava saldırısı başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’tan ise yeni açıklamalar geldi. İşte çatışmaların son durumu…

07.15 GÜNEY KIBRIS’TAKİ İNGİLTERE ÜSSÜ’NDEN PATLAMA SESLERİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentinde, İngiltere’ye ait Akrotiri Hava Üssü’nde kamikaze dron kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama yaşandı. İngiltere Savunma Bakanlığı’na bağlı kaynaklar, patlamanın bir dron sonucu meydana geldiğini aktarırken, üste alarm sistemlerinin devreye girdiği ve alanda bulunan uçakların önleme amaçlı havalandığı bildirildi. GKRY yetkilileri, patlamanın kısmi hasara neden olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Akrotiri, adanın en güneyinde bulunmakta olup, İngiltere’nin en büyük deniz üssü konumundadır.

06:55 KUVEYT’TE SİREN VE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

İsrail ve ABD güçlerine karşılık olarak İran’ın ABD üslerinin bulunduğu bölgelere yönelik misillemeleri devam ediyor. Kuveyt’ten gelen bilgiler, sirenlerin ve güçlü patlama seslerinin yükseldiğini gösteriyor.

06:00 TAHRAN VE KEREC’DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İran basını, sabahın ilk saatlerinde İsrail’in yeni bir saldırı dalgası başlattığını ve Tahran ile Kerec dahil birçok kentte şiddetli patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

05:00 İSRAİL’DEN 50 KÖYE TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla köye saldırı tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinden evlerini boşaltmalarını talep etti.

04:50 İSRAİL: ÖNEMLİ BİR HİZBULLAH KOMUTANINI VURDUK

Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney’in öldürülmesinin ardından İsrail’e karşı bir saldırı başlattığını açıkladı. İsrail, Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediklerini duyururken bu süreçte Beyrut’ta önemli bir Hizbullah komutanını vurduklarını iddia etti. Ayrıca, Lübnan’daki birçok bölge için tahliye uyarısı yapıldığı da bildirildi.

04:10 İNGİLTERE: KIBRIS’TAKİ ÜSSE YÖNELİK SALDIRIYA KARŞILIK VERİYORUZ

İngiltere Savunma Bakanlığı, İran’ın Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Akrotiri Hava Üssü’ne yönelik saldırılarına yanıt verdiklerini açıklarken, bu açıklama İngiltere’nin üslerini kullanıma açma kararından birkaç saat sonra geldi.

04:00 BAHREYN HEDEF ALINDI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Selman Sanayi Sitesi’nin hedef alındığını bildirdi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı açıklandı.

03:34 İSRAİL, LÜBNAN’A HAVA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail, Lübnan topraklarından ateşlenen roketleri bahane ederek yeni bir saldırıya geçti. Ordu, Lübnan’daki hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini ilan etti. Beyrut’tan gelen patlama sesleri doğrultusunda, Lübnan Hizbullahı, İsrail’e yönelik roket saldırılarını üstlendi.

02:45 İRAN FÜZESİ KUDÜS’TE YOLA DÜŞTÜ: 6 YARALI

Gece saatlerinde İran’dan ateşlenen bir füzenin Kudüs’te bir caddeye düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan beşinin hafif, birinin ise ağır yaralı olduğu belirtildi. Füzenin yolda büyük bir çukur açtığı ve bazı araçların hasar gördüğü aktarıldı.

02:30 TRUMP: DAHA FAZLA AMERİKAN ASKERİ ÖLEBİLİR, BU İŞ BÖYLE

ABD Başkanı Trump, İran saldırısına ilişkin “Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek.” dedi. Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İran’ın “tüm askeri komuta kademesi”nin yok olduğunu, kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık talep ettiklerini öne sürdü. ABD Başkanı, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğünü belirtirken, “Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerinde bulundu.

02:15 LÜBNAN TOPRAKLARINDAN İSRAİL’E İLK SALDIRI

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından kendilerini hedef alan roketler fırlatıldığını duyurdu. Roketler yüzünden ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çalmaya başladı. Bu roketler, ikinci gün geride kalan İran savaşında Lübnan topraklarından İsrail’e yapılan ilk saldırının özelliğini taşıyor.