Altın Fiyatları Uçuşa Geçti: Gram Altın 8 Bin Lira

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sayesinde altın fiyatlarını büyük bir yükselişe geçirdi. ABD dolarındaki değer kaybı ile desteklenen ons altın, 5 bin 601 dolara kadar çıkarak yeni bir zirve yaptı. Kapalıçarşı’da ise gram altın 8 bin lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, dün akşam saatlerinde Powell’ın açıklamaları sonrasında sert bir yükseliş kaydetti. Bugün saat 09.15 itibarıyla ons altın 5 bin 585 dolardan işlem görmekte.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVENİN YAŞANMASI

Ons altındaki rekorların ve dolar/TL’deki sınırlı artışın ardından gram altın da rekor seviyesini yeniledi. 7 bin 816 lira ile tarihi zirveye ulaşan gram altın, güncel olarak saat 09.15’te 7 bin 792 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı’daki altın fiyatları büyük bir hareketlilik gösteriyor. Tabelalarda gram altın 8 bin lirayı aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Çeyrek altın fiyatı da 13 bin 155 lira olarak belirlendi.

FED’İN FAİZ KARARI VE İKTİSAT POLİTİKALARI

Federal Açık Piyasa Komitesi, 27-28 Ocak tarihli toplantısında politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tutma kararı aldı. Açıklamalarda, ekonomik büyümenin “sağlam bir hızda genişlediği” ve işsizlik oranının “istikrara işaret eden bazı belirtiler” gösterdiği ifade edildi. Fed, eski Başkan Trump’ın yoğun faiz indirimi çağrılarına rağmen faiz oranını değiştirmedi. Toplantıda oy veren 12 üyenin 10’u kararın aleyhinde oy kullanırken, karşı çıkan iki üye dikkat çekti. Stephen Miran ve Christopher Waller, 25 baz puanlık bir indirim yapılması gerektiğini savundu.

POWELL’IN EKONOMİK ANALİZİ

ABD Merkez Bankası’nın Başkanı Jerome Powell, güncel enflasyon sapmasının büyük ölçüde gümrük tarifelerinden kaynaklandığını belirtti. İlgili analizde tarifelerin etkisi hariç tutulduğunda, çekirdek PCE enflasyonunun yüzde 2’nin biraz üzerinde seyrettiğine işaret etti. Powell, mevcut fiyat artışlarının talep kaynaklı olmadığını vurguladı ve tarife etkisinin geçici olduğunu belirtti. Dün gerçekleşmesi beklenen yeni tarife adımlarının olmaması durumunda, mal fiyatlarının etkisinin yıl içinde zirveye ulaşarak düşeceğini öngördüklerini dile getirdi. İşgücü piyasasına yönelik temkinli olunması gerektiğini belirten Powell, para politikasının önceden belirlenmiş bir yolda ilerlemediğini ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ALTINI DESTEKLEYİCİ ETKİSİ

Marex analisti Edward Meir, artan ABD borçları ve ABD merkezli ticaret sisteminin bölgesel bloklara ayrılması gibi işaretlerin yatırımcıları altın alımına yönlendirdiğini aktardı. OCBC analistlerine göre ise altın, kriz dönemlerinde ya da enflasyona karşı güvence sağlamak amacıyla değil, değişik makroekonomik koşullarda güvenilir bir değer saklama aracı olarak görülüyor. ABD Başkanı’nın İran ile nükleer silahlar konusunda yapılan tartışmalar piyasalarda güvenli limana yönelik talebin artışına neden olan bir başka faktör olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Gümüş fiyatları da Fed etkisiyle tıpkı altın gibi hareketlenmiş durumda. Ons gümüş, dün akşam 119,71 dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün sabah saat 09.15 itibarıyla ons gümüş yine 119,71 dolarda işlem görüyor. Gram gümüşte de benzer bir yükseliş gözlemleniyor; gram gümüş 167,62 lira seviyesine çıkarak yeni bir rekor tazeledi. Bugün saat 09.15 itibarıyla gram gümüş ise 167,14 lira seviyesindedir.