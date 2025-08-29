Altın Fiyatları Yükselebilir, Ekonomistler Bekliyor

ALTIN FİYATLARINDAKI YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİ

Son günlerde meydana gelen gelişmeler, altın fiyatlarının yukarı yönlü ivme kazanmasını sağlıyor. Özellikle 17 Eylül tarihinde yapılacak olan Fed toplantısında faiz indirimine gidilebileceği beklentisi, altın piyasasına güç katıyor. KKM’den çıkacak olan paranın da bir miktar altına sirayet etmesi bekleniyor. Eylülde gram altının 5 bin liraya kadar çıkması tahmin ediliyor.

DEVRİM AKYIL’IN AÇIKLAMALARI

Sözcü TV’ye katılan Ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Devrim Akyıl, “Trump’ın Fed’e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerinin gündeme gelme ihtimali var. Fed’in faiz politikasına yönelik yapacağı her indirim güvenli limana olan talebi artıracak.” ifadelerini kullandı. Akyıl, güvenli limanlar arasında altın, gümüş ve platin gibi değerlerin öne çıkacağına vurgu yaptı. “9 ve 10 yıllık döngüler var ve biz o döngüdeyiz. Bu süreçte altında yükselişe devam edebilir.” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEKİ GÖRÜNÜM

Akyıl, önümüzdeki günlerde Eylül-Kasım gibi zaman diliminde Trump’ın hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşının altına destek verebileceğini vurguladı. “Eylül ayı çok enteresan bir ay olacak, özellikle yurtdışı borsalarda anormal şişme vardı, bu da borsalarda düzeltmelere yol açabilir. Bu süreçte altın ve gümüş güvenli liman olabilir.” şeklinde belirtti. Akyıl, bu dönemde yeni bir zirve görülme ihtimalinin de bulunduğunu ekledi. Ancak, piyasalarda kısa vadeli bir çöküş olursa, altın fiyatlarında kısa süreli geri çekilmelerin yaşanabileceğini ifade etti. Şu an faizlerde bir yumuşama görüldüğünü belirten Akyıl, Japonya’nın faiz artırma ihtimalinin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini de sözlerine ekledi.