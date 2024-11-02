Altın Fiyatlarında Dikkatli Seyir Başladı!

ALTIN FİYATLARINDA TEMKİNLİ HAREKETLER

Altın fiyatları, Fed’in faizlerle ilgili atacağı adımlara dair ipuçları verebilecek olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli bir seyir izliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 129 bin liraya düşmüş durumda. Temmuz ayından bu yana en büyük günlük düşüşü yaşayan altın, bu hafta denge arayışını sürdürüyor. Dünkü veriler ile beraber altının ons fiyatı 2 bin 737 dolar ile 2 bin 790 dolar arasında değişim gösterirken, bugün 2 bin 744 dolar seviyesinde bulunuyor. Nihaî olarak gram altın, dolar/TL’deki yatay hareket ve ons altındaki sakin seyir nedeniyle sessiz bir bekleyiş içinde. Son günlerde rekor kıran gram altın, bu gün daha durgun bir şekilde seyretti. Haftayı 3 bin 8 ile 3 bin 75 lira aralığında geçiren gram altın, güne 3 bin 20 liradan başladı ve sabah seansında 3 bin 35 lira seviyelerinde yatay bantta hareket ediyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ MAKAS

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark giderek artış gösteriyor. Gram altın 3 bin 146 liradan alıcı bulurken, resmi rakamlar 3 bin 35 lira seviyesinde. Bu iki fiyat arasındaki fark ise 111 TL oldu.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle değerli metallerde yüksek bir volatilite gözlemleniyor. Makro ekonomik verilere bağlı oynaklıklar ile birlikte, jeopolitik gerilimlerin tırmanması piyasalarda hareketliliğe yol açıyor. Piyasalarda, ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri dikkatle izleniyor. Bu verilerin, altındaki oynaklığı yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamın 106 bin olarak açıklanması öngörülüyor. İşsizlik oranının ise yüzde 4,1 olarak belirlenmesi tahmin ediliyor.