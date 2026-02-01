Altın Fiyatlarında Hızla Devam Eden Dalgalanma Bekleniyor

Gram altın, yılın başında 6.195 TL seviyesinde işlem görüyordu. Kısa bir zaman diliminde fiyatı 8.057 TL’ye yükseldi, ardından kar satışlarıyla birlikte bir düşüş yaşandı. Ayrıca ons altın, 5.600 dolar seviyesini test etti. Altın fiyatlarındaki bu ani artış ve sonrasındaki geri çekilme, yatırımcılar için soru işaretlerine neden olurken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, satışların meydana gelmesinin “son derece doğal” olduğunu ve bunun sağlıklı bir piyasa dinlenmesi süreci olduğunu belirtti. “Bu yıl sert düşüşleri de sert yükselişleri de çok göreceğiz” diyen Memiş, canlı yayında önümüzdeki 10 gün içinde yeni bir yukarı yönlü dalga oluşabileceğinin altını çizdi.

ALTININ ÇİFT AYAĞI

İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili öne çıkan düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Altın çift ayaklı bir enstrüman. Bir ayağı dolarda, bir ayağı onsta. Çift ayaklı olduğu için hem şahsı hep yukarı yöne hareketleri devam ediyor. Talepler de bunu canlı tutmaya devam ediyor.” Yatırımcıların kafasının karışmasının nedenlerinden biri olarak bir yol haritası belirlemenin önemine değinen Memiş, “Bu sert düşüşleri, sert yükselişleri bu yıl çok göreceğiz” şeklinde konuştu.

DAHA SERT DALGALANMALAR GELİYOR

Memiş, altın yatırımcılarının dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Altını artık bilerek ve isteyerek bir yatırım aracından ziyade bir spekülasyon aracına çevrilmek isteniyor. O yüzden çok sert dalgalanmalara hazır olmak lazım. Yatırımcı uzun vadeli bir plan yapmalı” dedi. Yıllık olarak sürece bakılması gerektiğini ifade eden Memiş, bu yıl ons altın tarafında yeni bir yükseliş trendinin gelebileceğini belirtti.

AMERİKA İÇİN DÜŞÜK DOLAR ÖNEMLİ

Memiş, Amerikan ekonomisinin zayıf bir dolara ihtiyaç duyduğunu ve düşük faiz politikasını desteklediğini dile getirdi. Dünyada altının artık bir yatırım aracı olarak kabul görmeye başladığını vurgulayan Memiş, “Son bir yıldır özellikle 2025 yılında dünyada altın bir yatırım aracına dönüştü” dedi. Gram altın 8.050 TL seviyelerine çıkarken, ons altın 5.600 dolara kadar yükseldi. Ancak, buradaki kar satışlarının beklenilir olduğunu belirtti.

JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN ETKİSİ

Memiş, jeopolitik gerilimlerin altın fiyatları üzerindeki etkisini sorgularken, “Amerika İran’ı vurmadı, İsrail İran’ı vurmadı. Neden bu kadar yükseldi? İşte bu jeopolitik gerilimler altını yükselişten çok etkilemedi” dedi. Önümüzdeki günlerde jeopolitik gerilimlerin de altın yükselişine katkıda bulunabileceğinin altını çizen Memiş, yatırımcılara dikkatli olmalarını önerdi.

YENİ YÜKSELİŞ DALGASI YOLDA

Son olarak, ons altın fiyatları 5.800 dolar seviyesine yaklaşırsa, 6.000 ve 6.200 dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini ifade eden Memiş, “Altın yatırımcısına şunu önerebiliriz; evet bu kar satışları normalken, bir hafta 10 gün daha dinlenebilir” dedi. Ancak, sonrasındaki yükseliş hareketleri için beklentinin devam ettiğini belirten Memiş, bu yıl metal yatırımcılarının psikolojilerinin sağlam olması gerektiğini vurguladı.