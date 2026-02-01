Mika Raun Can’ın Uyuşturucu İtirafı Adliyede Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Can, “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIKTA UYUŞTURUCU İTİRAFI

Savcılıkta verdiği ifadesinde aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirten Mika Raun Can, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunduğunu ve uyuşturucu madde kullandığını kabul etti. Can, “Erkek arkadaşım Batuhan Can da aynı kekten yedi. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım” şeklinde konuştu.

ERKEK ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmenin ardından Can’ın erkek arkadaşı Batuhan’ın da gözaltına alındığı bildirildi.