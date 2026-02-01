Kabine Yarın Uzun Süreli Gündem Maddelerini Değerlendirecek

kabine-yarin-uzun-sureli-gundem-maddelerini-degerlendirecek

ABD-İRAN GERİLİMİ GÜNDEMDE

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin yanı sıra Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomik meseleler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine toplantısında ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesinin ABD-İran gerilimi olduğu bildirildi. Ankara uzun süredir bu iki ülke arasında bir çatışma yaşanmaması için mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri düzenleyerek tansiyonun düşürülmesi için mesajlar iletmişti. Ek olarak, Ankara, üçlü zirve önerisini de Washington yönetimine iletti. Bu bağlamda Kabine’de İran ile ilgili son gelişmelerin ve alınması gereken tedbirlerin üzerinde durulacak.

SURİYE VE GAZZE’DEKİ GELİŞMELER

Toplantının önemli bir diğer başlığı ise Suriye mevzusu olacak. Şam hükümeti ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat, önümüzdeki hafta hayata geçirilecek. SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyon sürecinin detayları kabinede değerlendirilecek. Gazze’deki gelişmeler de toplantının gündeminde yer alacak. Ateşkese rağmen devam eden İsrail saldırıları, Ankara’nın tepkisini topluyor. Bu nedenle, ateşkes sürecinin yanı sıra İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması için atılacak olası adımlar da ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE EKONOMİ

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer önemli konu ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen son durum değerlendirilecek. Ayrıca, ekonomik alandaki güncel gelişmeler ve enflasyonla mücadele için atılacak adımlar da Kabine gündemini oluşturacak.

