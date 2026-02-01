Juventus’ta Kenan Yıldız Sözleşmesi Sonunda Tamamlandı

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Kenan Yıldız ile olan sözleşme görüşmelerini tamamlamak üzere. Siyah-beyazlı ekip, uzun süredir genç yetenek ile görüşmeler yaparken, mutlu sonun yaklaştığı belirtiliyor.

KENAN YILDIZ’DA MUTLU SON! MAAŞI BELLİ OLDU…

La Gazzetta’nın bildirdiğine göre, 18 yaşındaki Türk futbolcunun kulübüyle 4.5 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Resmi açıklamanın yakın bir zamanda yapılması planlanıyor. Ayrıca, yıldız oyuncunun maaş detayı da gün yüzüne çıkmış durumda. Kenan Yıldız, yeni sözleşmesi ile birlikte yıllık 6 milyon euro kazanacak.

PERFORMANSIYLA PARILDIYOR…

Kenan Yıldız, 2025/2026 sezonunda Juventus’un en önemli oyuncularından biri olarak kariyerinde doruk noktasını yaşıyor. Sadece gollerle değil, hücumdaki yaratıcılığı ve “10 numara” rolündeki olgun yapısıyla Serie A’nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Juventus’un hücum hattındaki en yaratıcı unsur olan Kenan Yıldız, bu sezon ligde katıldığı 30 maçta takımına doğrudan skora etki eden bir oyuncu olarak öne çıktı. Toplamda 9 gol ve 7 asistle takımının şampiyonluk yarışı için en büyük avantajlarından biri oldu. Özellikle ceza sahası dışından attığı estetik goller ve dar alandaki dripling yeteneği ile “Yeni Del Piero” benzetmeleri her maçıyla kendini kanıtlıyor.