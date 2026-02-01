Ünlü İsimler Hakkında Karar Açıklandı

31 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde birçok tanınmış şahıs gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal gibi isimlerin bulunduğu toplam 11 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma ekseninde, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamaları ile çok sayıda adrese eş zamanlı olarak “Şafak Operasyonu” düzenlendi. Uzun süre süren teknik ve fiziki takibin ardından, sosyal medya dünyasının tanınmış simaları hedef alındı. Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk ve Sıla Dündar gibi birçok ünlü isim gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDIKLARINI AÇIKLADILAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadeleri tamamlandıktan sonra Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇAKAL UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Gazeteci Burak Doğan’dan alınan bilgilere göre, rapçi Emirhan Çakal’ın cep telefonunun şifresini teslim ettiği öğrenildi. Çakal, ifadesinde bir yıl önce ABD’de esrar kullandığını kabul etti ancak bunun doğru olmadığını düşünüyor ve Türkiye dahil herhangi bir yerde bir daha uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.