Galatasaray’da Icardi Transferi İçin Gelişmeler Yaşanıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY’IN ICARDI İDDİALARI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna adını yazdıran Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, play-off aşamasında Juventus ile eşleşirken, kadroda bazı oyuncuların ayrılıklarıyla ilgili dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Juventus’un, Galatasaray’ın forveti Mauro Icardi’yi transfer etmek istediği ifade ediliyor.

JUVENTUS GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Alfredo Pedulla’nın aktardığına göre, Juventus, Galatasaray’ın yeteneği Mauro Icardi ile görüşmelere başlamış durumda. Transferin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu belirtilse de, müzakerelerin devam ettiği duyuruldu.

MENAJERİ İSTANBUL’DA HAREKETLİLİK VAR

Gianluca Di Marzio da, Juventus’un Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak için aktif bir şekilde çalıştığını yazdı. Ayrıca, La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Mauro Icardi’nin menajeri, Galatasaray’ı oyuncusunun Juventus’a kiralık olarak gönderilmesi konusunda ikna etmek için İstanbul’a gelmiş bulunuyor.

SÖZLEŞMESİ YAKINDA SONA ERİYOR

Arjantinli futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi, 2026 yılının haziran ayında sona erecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 29 maçta mücadele eden Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.