Altın Fiyatlarında Ortadoğu Gerilimi Etkisiyle Düşüş

Altın fiyatları, Ortadoğu’daki artan gerilim ve küresel faiz endişeleri nedeniyle haftaya önemli bir düşüşle başladı.

SERİ DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR

Spot altın, yüzde 2,9 oranında bir azalma ile ons başına 4 bin 366 dolara düştü. Bu değer, 2 Ocak tarihinden bu yana kaydedilen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz hafta, altın fiyatları yüzde 10’dan fazla değer kaybı yaşadı ve üst üste dokuzuncu işlem gününde de gerilemesini sürdürdü.

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ

Ons altındaki tarihi düşüşlerin etkisiyle gram altın fiyatında da aşağı yönlü hareket devam ediyor. Yeni haftayı yüzde 2,9 düşüşle 6 bin 222 lira seviyesinde açan gram altın, piyasada dalgalı bir seyir izliyor.