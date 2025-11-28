Altın Fiyatlarında Rekor Beklentisi Söz Konusu

28 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 5690 lira seviyesinden işlem gören altın fiyatlarının rekor kırması bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk, Melda Yücel TV’ye verdiği röportajda, 2026 yılında altın fiyatlarının yeni bir sıçrama dönemine gireceğini ifade etti. Yıldırımtürk, ABD Başkanı’nın uyguladığı “zayıf dolar” politikası, küresel jeopolitik gerilimler ve para sistemine dair yeni arayışların, altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Gelecek yıl, ons altında 5 bin dolar seviyesine ulaşmanın oldukça olası olduğunu belirtti.

ALTIN FİYATLARI YIL SONUNDA NE OLACAK?

Yıldırımtürk, 2025 yılı bitmeden altının 6 bin lira seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Yıldırımtürk’ün yaptığı tahmine göre, yıl sonu gram altın fiyatının 6500 lira seviyelerini görebileceği bildirildi. Yıldırım, yıl sonu dolar fiyatı ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: “Şu anda 42,5 lira olan dolar fiyatının yıl sonunda 43,5-44 lira olma ihtimali var. Eğer mevcut sistem devam ederse, 2026 yılında 46-47 lira gibi seviyeleri görebiliriz.”

2026 YILI ALTIN İÇİN REKOR YILI OLACAK

Ünlü ekonomist Yıldırımtürk, 2026 yılının altın açısından rekorlarla dolu olacağını açıklıyor. Yıldırımtürk’e göre gram altın fiyatları 9 bin lira seviyesine yükselebilir. Yıldırımtürk, bu konuda verdiği bilgilerle dikkat çekiyor.