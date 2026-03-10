İmamoğlu Davasında İkinci Gün Gerginlik Yaşandı

19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı davanın ilk duruşması 9 Mart’ta gerçekleştirilmişti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada toplam 402 sanık yargılanmakta, bunların 107’sinin tutuklu olarak tutulduğu kaydediliyor. Duruşmanın bugün saat 10.00’da devam etmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlandı ve 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, ‘Örgüt lideri’ olarak zikredilen İmamoğlu’nun çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. İddianamede ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’ ve daha fazlası soruşturuluyor. İmamoğlu’nun, toplamda 142 eylemden dolayı 828 yıl 2 aydan başlayarak 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İLK DURUŞMADA TARTIŞMALAR YAŞANDI

Davanın ilk gününde mahkeme salonunda oldukça gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti, izleyicilerin salondan çıkarılmasını talep etti. Ancak, salonda bulunan CHP Genel Başkanı ve diğer partilerin dışarı çıkmaması üzerine tartışmalar gündeme geldi. Tüm bu gelişmelerin ardından mahkeme heyeti, CHP İstanbul İl Başkanı ile yapılan görüşmenin ardından izleyicilerin salonda kalmasına onay vererek kararını değiştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’E SORUŞTURMA AÇILDI

Duruşma sonrası CHP lideri Özgür Özel, mahkeme heyetini sert bir şekilde eleştirdi. Heyette görevli üç hakimin toplam kıdeminin 11 yıl olduğu vurgusunu yaparak, davanın karmaşıklığına dikkat çekti. Özel, “Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianame olan 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısında bulamıyor” ifadesini kullandı. Bu sözlerin akabinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, önceki duruşmada kendisine söz verilmemesine karşı çıktı. Mahkeme heyetine hitaben bir açıklama yapan İmamoğlu, söz hakkı talep ederek yargılama süreci ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. İmamoğlu, “Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Yok sayamazsınız, yarından itibaren söz hakkı vereceksiniz. Yazık ediyorsunuz. Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz” şeklinde konuştu.

DURUŞMALAR 45 GÜN SÜRECEK

Mahkeme heyeti, duruşmanın ilk celsesinin, hafta sonları ve cuma günleri hariç olmak üzere 45 gün boyunca aralıksız süreceğini planlıyor. Tek bir gün duruşmalara ara verileceği belirtilmiş olup o gün, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart’tır. Arife günü için ise henüz net bir plan yapılmadığı ifade ediliyor. Duruşmaların her gün saat 10.00’da başlayarak 17.00’ye kadar devam etmesi planlanıyor.