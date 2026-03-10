İstanbul’da Reçete Şebekesine Dev Operasyon Gerçekleşti

istanbul-da-recete-sebekesine-dev-operasyon-gerceklesti

İSTANBUL’DA İLAÇ SAHTECİLİĞİ İDDİASI

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, eczane aracıları ile bir hastanede veri girişi yapan personelin, müşterek hareket ederek ilaç hileleri gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin hastanelerdeki personel gibi davranıp hastalara işlem süreçlerinde yardımcı oldukları, yüksek piyasa değerine sahip ilaçlar için hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve bu hizmet karşılığında komisyon aldıkları öğrenildi.

HASTA BİLGİLERİ DIŞINDA YAPILAN İŞLEMLER

Ayrıca, hastaların bilgisi dahilinde olmadan reçetelere yazdırılan pahalı ilaçların temin edilip, üçüncü şahıslara satışı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bu durumla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli operasyonla birlikte Tokat ilinin de dahil olduğu toplam iki ilde 23 şüpheli gözaltına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kristjan Asllani Beşiktaş’ta Kalmayı İstiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani hakkında İtalyan basınında dikkat çekici iddialar gündeme geldi.
Gündem

Bahçeli’den Kürtler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'da Kürt gruplara silah verilmesi iddialarını değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Gündem

Azerbaycan İran’a İnsani Yardım Gönderdi

İran'a düzenlenen İsrail saldırılarının ardından bölgedeki hayat şartları kötüleşti. Bu duruma yanıt olarak Azerbaycan, İran'a insani yardım gönderdi.
Gündem

İspanya İran’a Türk Hava Sahası Kınaması Yaptı

İspanya, İran'ın Türkiye’ye yönlendirdiği balistik mermilerin NATO tarafından etkisiz hale getirilmesini sert bir dille eleştirdi. Hükümet, bu durumu kararlılıkla kınadı.
Gündem

Malatya’ya Patriot Sistemi Konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemimizi güçlendirmek amacıyla Malatya'da yeni bir patriot sistemi konuşlandırıldığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.