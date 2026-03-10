İstanbul’da Reçete Şebekesine Dev Operasyon Gerçekleşti

İSTANBUL’DA İLAÇ SAHTECİLİĞİ İDDİASI

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, eczane aracıları ile bir hastanede veri girişi yapan personelin, müşterek hareket ederek ilaç hileleri gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin hastanelerdeki personel gibi davranıp hastalara işlem süreçlerinde yardımcı oldukları, yüksek piyasa değerine sahip ilaçlar için hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve bu hizmet karşılığında komisyon aldıkları öğrenildi.

HASTA BİLGİLERİ DIŞINDA YAPILAN İŞLEMLER

Ayrıca, hastaların bilgisi dahilinde olmadan reçetelere yazdırılan pahalı ilaçların temin edilip, üçüncü şahıslara satışı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bu durumla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli operasyonla birlikte Tokat ilinin de dahil olduğu toplam iki ilde 23 şüpheli gözaltına alındı.