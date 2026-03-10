İspanya İran’a Türk Hava Sahası Kınaması Yaptı

İspanya hükümeti, İran’dan atılan ve Türk hava sahasına giren balistik mermilerin Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesini “şiddetle ve kararlılıkla” kınadı. Dışişleri Bakanlığından yayımlanan yazılı bildiride, “İspanya hükümeti, İran’ın Körfez ülkelerine, özellikle sivil altyapıya yönelik kabul edilemez saldırılarını ve Türkiye’ye füze fırlatmasını şiddetle ve kararlılıkla kınadığını belirtmektedir. Bu eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ciddi ihlalleri olarak değerlendirilmektedir” denildi.

TAM DAYANIŞMA

Açıklamada, “İspanya hükümeti, Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki ortaklarımıza yönelik haksız ve ayrım gözetmeyen saldırıların kurbanlarının ailelerine en derin taziyelerini sunar” ifadesi yer aldı. İspanya’nın bu ülkelerle “tam dayanışma” içinde olduğu vurgulandı. Hükümet, bölgede gerilimlerin azaltılması ve henüz çözüme kavuşmamış anlaşmazlıkların giderilmesi için diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çekti. “Şiddet ve askeri çözüm, yalnızca daha büyük bir istikrarsızlık yaratacak ve bu da herkes için barış, güvenlik ve refaha zarar verecektir” açıklaması yapıldı.