Trump’tan İran’a Hürmüz Boğazı Uyarısı

Başkan Trump’tan İran’a Uyarı

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetlerine dair sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu. “Eğer İran, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır,” diyen Trump, bu tür bir eylemin İran’ın varlığını tehlikeye atacağına dikkat çekti. Başkan Trump, İran’ın böyle bir adım atması halinde ABD’nin “kolayca yok edilebilecek hedefleri” hedef alacağını vurguladı. Bu durumun, İran’ın yeniden inşa edilmesini neredeyse imkansız kılacağını savundu.

PETROL AKIŞI ABD İÇİN ÖNEMLİ

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere, bölgedeki birçok ülke için bir “ABD hediyesi” olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının korunmasının, uluslararası ticaret için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

KONTROLÜ ELE ALMA PLANI

Başkan Trump, 9 Mart tarihinde yaptığı bir açıklamada CBS News’e, “Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı’ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum,” sözleriyle niyetini dile getirdi. Bu ifadeler, ABD’nin bölgede alacağı tavır hakkında ipuçları taşıdı.

İRAN’DAN CEVAP GELDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak, “İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini” duyurdu. Bu mesaj, İran’ın tepkisini ve kararlılığını ortaya koydu.

