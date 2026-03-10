Malatya’ya Patriot Sistemi Konuşlandırılıyor

malatya-ya-patriot-sistemi-konuslandiriliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvenlik kararlılığı sürüyor.

GÜVENLİK İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR

Milli Savunma Bakanlığından gelen bilgilere göre, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır.” İfade edilen hususlar doğrultusunda, son gelişmeler doğrultusunda sınırlarımızın ve hava sahamızın güvenliği açısından gerekli önlemler alınıyor. Ayrıca, NATO ve Müttefik ülkelerle de istişareler yapılıyor.

NATO’DAN HAVA SAVUNMA DESTEKLERİ ARTIRILIYOR

Millî düzeyde uygulanan tedbirlere ek olarak, NATO tarafından hava ve füze savunma önlemleri artırılmış durumda. Bu bağlamda, hava sahasının korunmasına katkı sağlamak amacıyla görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılıyor.

ULUSAL SAVUNMA KAPASİTESİ GÜÇLÜ TUTULUYOR

Savunma ve güvenlik yeteneklerini en üst seviyede korumaya devam eden ülkemiz, NATO ve Müttefikleri ile iş birliği içinde gelişmeleri değerlendirmeye ve bölgesel barış ile istikrar sağlama çabalarına devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kristjan Asllani Beşiktaş’ta Kalmayı İstiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani hakkında İtalyan basınında dikkat çekici iddialar gündeme geldi.
Gündem

Bahçeli’den Kürtler Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'da Kürt gruplara silah verilmesi iddialarını değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Gündem

Azerbaycan İran’a İnsani Yardım Gönderdi

İran'a düzenlenen İsrail saldırılarının ardından bölgedeki hayat şartları kötüleşti. Bu duruma yanıt olarak Azerbaycan, İran'a insani yardım gönderdi.
Gündem

İspanya İran’a Türk Hava Sahası Kınaması Yaptı

İspanya, İran'ın Türkiye’ye yönlendirdiği balistik mermilerin NATO tarafından etkisiz hale getirilmesini sert bir dille eleştirdi. Hükümet, bu durumu kararlılıkla kınadı.
Gündem

İstanbul’da Reçete Şebekesine Dev Operasyon Gerçekleşti

İstanbul'da eczane aracılarının hastane çalışanlarıyla birlikte yüksek fiyatlı ilaçlar için hastaları belirli eczanelere yönlendirdiği iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.