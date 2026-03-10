Malatya’ya Patriot Sistemi Konuşlandırılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvenlik kararlılığı sürüyor.

GÜVENLİK İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR

Milli Savunma Bakanlığından gelen bilgilere göre, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır.” İfade edilen hususlar doğrultusunda, son gelişmeler doğrultusunda sınırlarımızın ve hava sahamızın güvenliği açısından gerekli önlemler alınıyor. Ayrıca, NATO ve Müttefik ülkelerle de istişareler yapılıyor.

NATO’DAN HAVA SAVUNMA DESTEKLERİ ARTIRILIYOR

Millî düzeyde uygulanan tedbirlere ek olarak, NATO tarafından hava ve füze savunma önlemleri artırılmış durumda. Bu bağlamda, hava sahasının korunmasına katkı sağlamak amacıyla görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılıyor.

ULUSAL SAVUNMA KAPASİTESİ GÜÇLÜ TUTULUYOR

Savunma ve güvenlik yeteneklerini en üst seviyede korumaya devam eden ülkemiz, NATO ve Müttefikleri ile iş birliği içinde gelişmeleri değerlendirmeye ve bölgesel barış ile istikrar sağlama çabalarına devam ediyor.