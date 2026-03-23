Altın Fiyatlarında Sert Geri Çekilme Devam Ediyor

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Küresel altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yüzde 10’un üzerinde bir düşüş yaşadı ve yeni haftaya da düşerek giriş yaptı. Cuma günü 4 bin 497 dolardan kapanan ons altın, bugünün sabah saatlerinde 4 bin 320 dolara kadar gerileyerek 2 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Gelen sınırlı alımlarla birlikte 4 bin 365 dolar civarlarında denge arayışına devam etti. İç piyasada da ons altındaki dalgalanma, fiyatlara yansıdı. Gram altın 23 Mart tarihinde 6 bin 225 TL’den güne başlarken, en düşük 6 bin 163 TL seviyesine indi. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6 bin 910 TL, çeyrek altın ise 11 bin 320 TL seviyelerinde işlem gördü.

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Altın fiyatları üzerindeki baskılar, Orta Doğu’daki gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisinde şekillendi. ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan gerilimler sonrasında petrol fiyatları 110 doların üzerinde kalmayı başardı. Bu durum, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz baskısını artırdı.

YÜKSEK TAHVİL FAİZLERİ İLE KÜRESEL BASINÇ

Yükselen petrol fiyatları, “yüksek enflasyon-yüksek faiz” endişelerini tetikliyor ve bu sebeple tahvil getirileri de artış gösterdi. ABD’de Mart ayının başında yüzde 3,40 seviyesinde bulunan 2 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,90’a yükseldi. Dolar endeksi de 100 seviyesine yakın güçlü bir pozisyonunu sürdürdü. Güçlü dolar ve artan faiz oranları, altın fiyatları üzerindeki baskının artıran unsurlar oldu.

FED BEKLENTİLERİ ZAYIFLIYOR

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gelmesi, faiz indirimi beklentilerini de olumsuz yönde etkiledi. Şubat ayında yüzde 0,3’lük artış beklenen ÜFE, yüzde 0,7 olarak açıklandığında, yılın başında 2-3 faiz indirimi olarak değerlendirilen beklenti, 2026 için 0-1 bandına geriledi. Bu durum, sarı metaldeki satış baskısını artırdı.

KRİTİK DESTEĞE DİKKAT

Analistler, ons altında 50 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 5 bin 55 ve 4 bin 665 dolar seviyelerinin aşağı yönlü kırıldığını ifade ediyor. Bu seviyelerin altında kalıcılık devam ederse, ilk etapta 200 günlük ortalamaya işaret eden 4 bin 135 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceği öngörülüyor.