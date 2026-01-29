Altın Fiyatlarında Tarihi Zirve: Gram Altın 8 Bin Lira Geçti

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin artması ve ekonomik belirsizliklerin yükselişi ile birlikte, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları altın fiyatlarında ciddi dalgalanmalara yol açıyor. ABD dolarındaki değer kaybı ile desteklenen ons altın, 5 bin 601 dolara ulaşarak rekor kırdı. Gram altın ise Kapalıçarşı’da 8 bin lirayı aşarak tarihi zirvesini gördü. Ons altın, devam eden rekor artışları ile piyasada dikkat çekmeye devam ediyor.

ONS ALTINDA REKOR SINIR TANIMIYOR

Dün gece Powell’dan gelen açıklamaların ardından önemli bir yükseliş gösteren ons altın, gece 5 bin 601 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Bugün saat 09.15 itibarıyla ons altın 5 bin 585 dolardan işlem görmeye devam ediyor. ONS tarafında yaşanan bu dalgalanmaların ardından, gram altın da yükseliş kaydederek 7 bin 816 lira seviyesini aşarak rekorunu yeniledi. Saat 09.15 itibarıyla gram altın 7 bin 792 lira seviyesindeydi. Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesi göze çarpıyor. Gram altın, 8 bin lira seviyesini geçerek çeyrek altın fiyatı ise 13 bin 155 lira oldu.

FED’İN FAİZ KARARI

Fed, 27-28 Ocak’taki toplantısında politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tutma kararı aldı. Açıklamalarda, ekonomik büyümenin “sağlam bir hızda” süregeldiği, işsizlik oranında ise “istikrara işaret eden bazı belirtiler” olduğu ifade edildi. Fed, başkanlık döneminde çok sayıda faiz indirimi talebine rağmen faiz oranında değişikliğe gitmedi. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısında bulunan 12 üyeden 10’u faizin sabit kalması yönünde oy kullandı. İki üye ise, faizlerde 25 baz puanlık bir indirim yapılması gerektiğini savunarak dikkati çekti.

POWELL’IN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki mevcut sapmaların büyük ölçüde gümrük tarifelerinden kaynaklandığını aktardı. Powell, tarifeler hariç tutulduğunda çekirdek PCE enflasyonunun yüzde 2’nin biraz üzerinde seyrettiğini vurguladı. Fiyat artışlarının talep odaklı olmadığını belirten Powell, tarife adımları gelmemesi durumunda mal fiyatlarının etkisinin zirve yapabileceğini ifade etti. İşgücü piyasasını değerlendirirken, para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada ilerlemediğini belirten Powell, mevcut faiz indirimlerinin Fed’in hedeflerine destek verdiğini söyledi. Ayrıca, ABD’nin borç yükünün sürdürülemez bir düzlemde ilerlediğini bildirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

Marex analisti Edward Meir, artan ABD borcu ve küresel ticaret sisteminin değişimine dikkat çekerek bu durumun yatırımcıları altına yönlendirdiğini belirtti. OCBC analistleri, altının sadece kriz zamanlarında değil, farklı makroekonomik koşullarda da güvenli bir değer saklama aracı olarak görüntülendiğini vurguladı. ABD Başkanı’nın İran ile olan ilişkileri ve sert açıklamaları, piyasalarda güvenli liman talebini artıran diğer bir faktör oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Gümüş fiyatları da Fed etkisiyle yükselişe geçti. Ons gümüş, 119,71 dolara ulaşarak tarihî bir tepe yaptı. Bugün sabah saatlerinde 09.15 itibarıyla bu seviyesini korumaya devam ediyor. Gram gümüşteki yükselişler de gözlemleniyor ve gram gümüş fiyatı 167,62 liraya ulaşarak rekor tazeliyor. Bugün sabah 09.15 itibarıyla gram gümüş ise 167,14 lira olarak işlem görüyor.