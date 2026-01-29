Yeni Gök Cisminin Dünya Benzerlikleri Gözler Önünde

Yeni KEŞİF: DÜNYA BENZERİ GÖK CİSMİ

Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka’dan gök bilimcilerin gerçekleştirdiği keşifle, Dünya ile benzer özellikler taşıyan yeni bir gök cismi gündeme geldi. Araştırma ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın Kepler Uzay Teleskobu’nun 2017’de K2 misyonu çerçevesinde topladığı verilerden faydalanarak “HD 137010 b” isimli aday bir gezegen keşfetti. Elde edilen verilere göre, bu cismin, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde döndüğü ve Dünya’dan sadece yüzde 6 daha büyük olduğu belirlendi. Ayrıca, aday gezegenin yörüngesini 355 günde tamamladığı tespit edildi.

YAŞANILABİLİR KUŞAKTA

Araştırmacılar, keşfedilen gezegenin yörüngesinde döndüğü yıldızın “yaşanabilir kuşakta” yer alma olasılığının yüzde 50 olduğunu vurguladı. 146 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu aday gezegenin, teleskopa yeterince yakın konumda olduğu ve detaylı gözlem için uygun bir hedef oluşturduğu ifade edildi.

YÜZEY SICAKLIĞI DÜŞEK MARS’A BENZİYOR

Öte yandan, yıldızının Güneş’e göre daha soğuk ve sönük olduğunu belirleyen araştırmacılar, bunun sonucunda HD 137010 b’nin yüzey sıcaklığının Mars ile kıyaslandığında eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebileceğini ifade etti. Ancak, bu yeni gök cisminin ötegezegen olarak tanımlanması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu bildiriliyor. Araştırma detayları, ilgili dergide yayımlandı.

