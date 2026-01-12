Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Belirleyici Faktörleri

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikaları, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve döviz hareketlerinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını öngörüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER

Altının değerinin artmasına neden olan faktörler arasında jeopolitik risk ve belirsizlikler ilk sırada yer alıyor. İran’daki protestolar, ABD-Venezuela krizi, Çin-Japonya diplomatik gerginliği gibi önemli konular, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor. Diğer yandan, Fed’in para politikası hakkında belirsizlikler, Fed Başkanı Powell’a yönelik gelişmeler ve para politikasına siyasi müdahale endişeleri, küresel piyasalardaki risk algısını artırarak altın talebini yükseltiyor.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ALTIN

Belirsizlik dönemlerinde, altın, “güvenli varlık” olarak daha ön plana çıkıyor; bu nedenle yatırımcılar riskli varlıklardan çekilirken altına yöneliyor. Ayrıca, jeopolitik riskler ve Fed belirsizliği, doların değerini baskılayarak altını daha cazip bir hale getiriyor çünkü altın dolar bazlı bir emtia olarak değerlendiriliyor. Merkez bankalarının rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın alımları ise fiyatlara yukarı yönlü destek sağlıyor. Küresel ekonomik verilerin zayıflığı ve faiz indirim beklentileri, reel faizlerin düşmesine neden olarak faiz getirmeyen altın gibi varlıklara olan talebi artırıyor. Bunun yanı sıra, büyük güçler arasındaki ticaret ve diplomasi gerilimleri de dünya ekonomisinde gerginlik yaratıyor ve bu durum altına olan ilgiyi çoğaltıyor. Ayrıca, yatırımcı duyarlılığı ve piyasada riskten kaçış eğilimleri, yatırımcıların altın gibi stabil varlıklara yönelmesini sağlıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN TEMELİ

Ekonomist Erkan Öz, altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki nedenleri değerlendirerek “2025, altın piyasası için müthiş bir yıl oldu. Spot altın fiyatı, yıl içinde 4 bin 531 dolarlık tarihi zirvelere ulaşarak yıllık yüzde 74’lük rekor yükseliş gösterdi. Altın fiyatlarının 2025’teki yükselişinin başlıca nedenleri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, doların zayıflaması, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler oldu” dedi. Öz, ayrıca merkez bankalarının çeşitlendirme stratejileri ve yatırımcıların güvenli liman arayışının da bu yükselişte etkili olduğunu vurguladı. Ancak, “altın fiyatlarının yükselmesinin arkasında yatan ana nedenin Donald Trump’ın 2. kez iktidara gelmesi” olduğunu belirtti.

MERKEZ BANKALARI VE YATIRIMCI TALEBİ

2025’te altın alımı yapan aktörler arasında merkez bankaları sıkça gündeme gelirken, merkez bankalarının alımları aslında rekor kırdığı bu yılda azalmış durumda. Yıl boyunca merkez bankaları net yaklaşık 900 ton altın satın almış. Ancak bu miktar, 2024’teki rekor alıma göre düşüklük gösteriyor. Polonya, Çin, Türkiye ve Kazakistan gibi ülkelerin önemli roller üstlendiği görülüyor. Bu alımlar, de-dolarizasyon ve rezerv güvenliği stratejilerinin devamı mahiyetindeydi. 2025’te ise borsa yatırım fonlarının (ETF) özellikle ABD’li kurumsal yatırımcılar tarafından gelen talep ile fiyat artışlarında belirleyici olduğu gözlemleniyor. Global altın ETF’leri yıl içinde rekor girişler kaydederken, bu durum Batı yatırımcılarının güçlü katılımıyla gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELECEK SEYİR

Trump’ın iktidara gelişi ile birlikte ABD’nin altın varlıklarını önemseyeceği sinyali, fiyat artışlarındaki temel nedenlerden biri olarak öne çıkıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, aynı zamanda küresel ekonomideki riskleri de işaret ediyor. ABD’nin dünya jandarlığından vazgeçmesi, deglobalizasyon, jeopolitik boşluklar ve ticaret savaşları, bölgesel gerginliklere yol açıyor. Doların küresel rezerv para rolünden yavaş yavaş uzaklaşıp altın, gümüş ve Bitcoin gibi sınırlı üretime sahip varlıklara önem verilmesi, stagflasyon ve resesyon risklerini artırıyor. Bu bağlamda, altın fiyatlarındaki artışların geçici değil, yapısal değişimlerin bir sonucu olduğu ancak kısa vadedeki gelişmelerin belirsizliğini koruduğu öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde Fed politikaları, jeopolitik gelişmeler, enflasyon ve döviz hareketlerinin altın fiyatları üzerindeki etkisi belirleyici olacak.