Samsun’da Zincirleme Kaza: Beş Kişi Yaralandı

KAZA, KARA YOLUNDA ZİNCİRLEME FELAKETİNE NEDEN OLDU

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Gökçeboğaz mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Sinop yönünde ilerleyen Sedat Kara (34) yönetimindeki 57 EB 044 plakalı BMW marka otomobil, yağan kar dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı. Bu esnada aynı yönde giden Naci Bostan’ın kullandığı 55 JN 733 plakalı Fiat Tempra marka otomobil, bariyerlere çarpan BMW’ye arkadan çarptı.

KAZA SONRASI İKİ ARAÇ DAHA KAZAYA KARIŞTI

Zincirleme kazanın hemen ardından Burhan Ekol’ün kullandığı 55 TL 528 plakalı Fiat Albea, önceki kazaya dahil olan 55 JN 733 plakalı araca çarparken, Öner Şenşoy’un yönetimindeki 06 VYE 87 plakalı BMW marka otomobil de 55 TL 528 plakalı araca aynı şekilde arkadan çarptı. Bu zincirleme kazada, 57 EB 044 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Kara ve araçtaki 6 yaşındaki E.A.K. ile 55 JN 733 plakalı otomobilde bulunan Elmas Bostan (45) ve Büşra Bostan (21) yaralandı.

YARALILARA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, yaralıları Bafra Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

