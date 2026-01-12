Sultanbeyli’de İstinat Duvarı Araç Üzerine Düştü

sultanbeyli-de-istinat-duvari-arac-uzerine-dustu

Olay, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Rami Çıkmazı Sokak üzerindeki Aytop Gıda Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önce de benzer bir çökme yaşandığı iddia edilen istinat duvarı, bu defa tamamen çöktü.

YIKILAN DUVAR PANİK YARATTI

Duvarın bitişiğindeki tek katlı yapıya yönelerek yıkılması, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açtı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yıkılan duvar parçaları ve düşen ahşap paletlerin, park halindeki bir araca da maddi zarar verdiği gözlemlendi.

TOPRAK KAYMASI RİSKİ MEVCUT

Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk incelemelerin ardından, zeminin boş durumda olması sebebiyle toprak kayması riskinin olduğu belirtildi. Çöken duvar havadan görüntülenirken, olaya dair inceleme başlatıldığı ifade edildi.

