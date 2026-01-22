Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Beş Temel Nedeni

Uzun süre boyunca yatırımcılar, tasarruflarını güvenli bir yatırıma dönüştürmek istediklerinde ilk olarak Amerikan Hazine bonolarına yöneldi. Ancak son dönemlerde bu rolün altın tarafından üstlenildiği görülüyor. Küresel ölçekte artan talep ile birlikte altın fiyatları tarihi zirvelere ulaşırken, bu yükselişin nedenlerine ilişkin detaylar incelendi.

DEĞER DÜŞÜRME TİCARETİ

Yatırımcıların büyük bir kesimi, ABD doları ve diğer önde gelen para birimlerinin değer kaybetme olasılığından endişeli. Bu kaygılar, altını ekonomik belirsizliklere karşı bir güvence aracı haline getiriyor. Son dönemdeki gelişmeler, bu kaygıları daha da artırdı. Ekonomik müdahalelerde bulunan yönetim, piyasalardaki belirsizliği derinleştirdi. Özellikle gümrük vergileri politikaları, doların değer kaybetmesine yol açarak yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu. Merkez bankasının enflasyon hedeflerinin üzerinde seyreden değerler karşısında faiz indirimine gideceği sinyali de altın fiyatlarını yukarı çekti.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Faiz indirimleri, devlet tahvilleri ve nakit varlıkların getirilerini aşağıya çekti. Bu durum, yatırımcıların altına yönelmelerine etki etti. Özellikle önceki yıl içinde Hazine tahvilleri daha cazip hale gelirken, para piyasası fonlarında tutulan nakit miktarında önemli bir artış gözlemlendi. Ancak faizlerin düşmesiyle bu varlıkların cazibesi azaldı. Faiz getirmeyen altının, düşük faiz ortamında elde tutulma maliyeti düştü ve fiyat artış potansiyeli göz önüne çıkmaya başladı.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Merkez bankaları, altın fiyatları bağlamında önemli bir talep kaynağı olmaya devam ediyor. Uzun bir süre net satıcı konumunda olan merkez bankaları, son yıllarda net alıcı konumuna geçerek 2022 yılında alımlarını artırdı. Dahası, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, bu bankaların altın rezervlerine yönelmesine neden oldu. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları altını yalnızca fiyat değişimlerine bağlı olarak değil, döviz rezervlerini çeşitlendirmek ve güvence altına almak amacıyla da satın alıyor.

PAHALI HİSSELER

Altınla birlikte borsa endeksleri de yüksek değerlere ulaşmış durumda. Ancak bu durum yatırımcılar tarafından risk unsuru olarak algılanıyor. Son dönem fiyat-kazanç oranları, borsa tarihinin sadece birkaç döneminde böyle yüksek seviyelere ulaştı. Teknoloji hisseleri gibi belirleyici şirketlerin hisse değerlerindeki düşüşler, yatırımcıları alternatif arayışlarına itiyor.

MOMENTUM

Altın fiyatlarındaki yükselişi sürdüren bir başka etken ise momentum etkisi. Tarihsel verilere göre, altın fiyatları genellikle uzun soluklu yükseliş dönemleri yaşıyor. Analistlerin değerlendirilmelerine göre, altın fiyatları geçmişte %20’nin üzerinde bir artış gösterdikten sonra takip eden yıllarda da yükseliş eğilimini sürdürdü. 2024 ve 2025 yıllarında altın fiyatlarının artış göstermesi, yatırımcıların güven arayışını daha da pekiştirdi. Tüm bu koşullar, altını küresel piyasalarda yeniden ön plana çıkarıyor.