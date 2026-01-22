Kripto Paralarda Trump Faktörü: Bitcoin Düşüşte

TRUMP’IN AÇIKLAMALARIYLA KRİPTO PARA PİYASASI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Kripto paralar, Trump’ın Davos’taki demeçleri sonrası yaşadığı yükselişin ardından yönünü tekrar aşağı çevirdi. Bitcoin, kritik eşiğin altına inerek yatırımcılarında endişe yarattı. Kripto para savunucusu olarak bilinen Trump, göreve gelmeden önce kripto yatırımcılarını sevindirirken, göreve başladıktan sonra yaşanan sessizlik, sert satışları tetikledi.

TRUMP DÖNEMİ ÖNCESİ VE SONRASI

Göreve gelmeden önce 99 bin 340 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, 6 Ekim’de 126 bin 242 dolara çıkarak rekor kırmıştı. Ancak 22 Kasım’da 80 bin 635 dolara kadar düştü. Dün Trump’ın açıklamalarıyla yeniden yükseliş gösteren Bitcoin, 90 bin 566 dolara çıktı. Fakat bu tırmanış kalıcı olmadı ve Bitcoin, yönünü tekrar aşağı çevirerek 87 bin 266 dolara geriledi. Bugün saat 12.09 itibarıyla Bitcoin, kritik eşik olan 90 bin 10 dolarda işlem görüyor.

ETHEREUM’DA DEĞİŞKEN SEYİR

Altcoinler arasında en büyük olan Ethereum’da ise karışık bir seyir görülüyor. Ethereum, Trump’ın açıklamalarının ardından 3 bin 69 dolara yükselmesine rağmen bu seviyeyi koruyamayarak 2 bin 866 dolara geriledi. Ethereum, bugün saat 12.09 itibarıyla 3 bin 10 dolardan işlem görüyor.