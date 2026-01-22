Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 562’ye Ulaştı

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten itibaren süregelen insani kriz derinleşmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde can kayıplarına dair güncel verileri açıkladı.

ATEŞKES DÖNEMİNDE CAN KAYBI 477

Yapılan açıklamada, son 48 saat içerisinde 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 7 bireyin ise yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın bildirimine göre, 10 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 477’ye ulaştı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 562’YE YÜKSELDİ

Aynı açıklamada, enkaz altından çıkarılan kişi sayısının 713’e, yaralı sayısının ise 1,301’e yükseldiği belirtildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail’in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71,562’ye ulaştığı, toplam yaralı sayısının da 171,379’a yükseldiği vurgulandı.